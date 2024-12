Gabriel Jesus tem semana perfeita pelo Arsenal antes do Natal

Na semana do Natal, Gabriel Jesus foi o principal jogador do Arsenal, em duas partidas épicas contra o Crystal Palace. Por Copa da Liga e Premier League, os Gunners venceram os Eagles em confrontos marcados por gols do brasileiro.

Gabriel Jesus foi o herói do Arsenal na quarta-feira (18) pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O brasileiro foi autor dos três gols na vitória dos Gunners por 3 a 2, de virada, e classificou o time às semifinais da competição. O mesmo duelo aconteceu pela Premier League neste sábado (21), com goleada Gunner por 5 a 1, no Selhurst Park, em Londres. O camisa 9 marcou duas vezes na partida.

Copa da Liga

Com 1 a 0 no placar, os donos da casa pressionaram desde os primeiros instantes, e Gabriel Jesus igualou o jogo finalizando de cavadinha, cara a cara com o goleiro, aos nove minutos. O domínio seguiu, e o brasileiro virou a partida batendo cruzado no canto de Henderson aos 28 minutos. Logo depois, veio o hat-trick do atacante, que partiu em velocidade sozinho desde o meio-campo e recebeu passe de Odegaard para balançar a rede.

Premier League

Pela Premier League, o Arsenal venceu com tranquilidade. Na área, a bola bateu em Gabriel Magalhães e sobrou para o xará Gabriel Jesus abrir o placar com a perna direita. O Palace empatou, mas Jesus colocou os Gunners em vantagem no placar novamente, com finalização no ângulo adversário.

