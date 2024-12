Com show brasileiro, o Arsenal venceu o Crystal Palace por 5 a 1 neste sábado (21) pela 17ª rodada da Premier League, no Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra. Os gols dos Gunners foram marcados por Gabriel Jesus (2), Havertz, Martinelli e Rice, enquanto os mandantes descontaram com Sarr.

Com o resultado, o time de Mikel Arteta segue na terceira posição da Premier League, com 33 pontos em 17 partidas. Por outro lado, os comandados de Oliver Glasner amargam a 15ª colocação da liga.

Como foi o jogo?

Em primeiro tempo equilibrado, as duas equipes produziram chances de ataque: nove finalizações para o Crystal Palace e sete a favor do Arsenal. Pela ponta direita do campo, Saka puxou a marcação para o fundo e cruzou. Na área, a bola bateu em Gabriel Magalhães e sobrou para o xará Gabriel Jesus abrir o placar com a perna direita.

No entanto, o Palace empatou a partida com Ismaïla Sarr, após receber no meio-campo e finalizar na entrada da área. Jesus, por sua vez, colocou os Gunners em vantagem no placar novamente, com finalização no ângulo adversário. Aos 38 minutos, Gabriel Martinelli cruza, Jesus cabeceia na trave e Havertz pega o rebote e bate no fundo da rede para ampliar o placar.

No segundo tempo, o Arsenal manteve o controle do jogo com o resultado encaminhado. Em jogada trabalhada desde a defesa, Magalhães fez lindo lançamento para Trossard, que cruza na medida para Jesus. O camisa 9 perde oportunidade, mas Rice bate, e Martinelli desvia. Por fim, Rice termina com golaço fora da aérea.

Em dia de Gabriel, Martinelli comemora gol contra o Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O que vem pela frente?

Na próxima partida, o Arsenal encara o Ipswich Town pela 18ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium, no dia 27 de dezembro, às 17h15 (de Brasília). O Crystal Palace, por sua vez, enfrenta o Bournemouth pela série da competição, no Vitally Stadium, no dia 26, às 12h.

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace X Arsenal

17ª Rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra

🥅 Gols: Gabriel Jesus (1º/6', 1/14'), Ismaïla Sarr (1º/11'), Kai Havertz (1º/38'), Gabriel Martinelli (2º/15') e Declan Rice (2º/39')

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Marc Guéhi e Nathaniel Clyne

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi; Nathaniel Clyne, Will Hughes, Jefferson Lerma, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Daichi Kamada; Jean-Philippe Mateta.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Justin Timber, Wlliam Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Thomas Partey, Martin Ødegaard, Kai Havertz; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Bukayo Saka.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Simon Hooper

🚩 Assistentes: Steven Meredith

4️⃣ Quarto árbitro: Oliver Langford

🖥️ VAR: Michael Salisbury