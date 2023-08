De acordo com o jornal espanhol 'As', o clube carioca recebeu uma proposta de mais de 20 milhões de euros (em torno de R$107 milhões) do futebol árabe pelo lateral-esquerdo Ayrton Lucas. O jogador de 26 anos é um dos destaques do atual elenco do Rubro-Negro, que também conta com Pedro, que teve proposta do Al-Hilal recusada.



