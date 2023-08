Após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vira a chave e concentra as atenções no duelo contra o Olimpia-PAR, pela voltas das oitavas de final da Copa Libertadores da América. As equipes vão medir forças nesta quinta-feira (10), no Paraguai.