Jogadores com mais gols pela Seleção Argentina

08/10/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro

Tricampeã do mundo e maior campeã da Copa América, a Seleção Argentina é tranquilamente uma das maiores equipes nacionais de todo o mundo. Com tanta tradição, inúmeros craques que passaram pela seleção do país marcaram diversos gols. O Lance! te mostra os jogadores com mais gols pela Argentina.

Messi é o jogador com mais gols pela Argentina; veja a lista completa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais gols pela Argentina

10º lugar: Daniel Passarela - 22 gols

O defensor Daniel Passarela é o décimo colocado na lista dos jogadores com mais gols pela Argentina. Com 22 ao total, o ex-jogador foi fundamental para a equipe que foi bicampeã do mundo em 1978 e 1986. Ao todo, ele disputou 70 jogos pela seleção de seu país.

9º lugar: Luis Artime - 24 gols

O nono lugar fica com o atacante que fez história no Nacional do Uruguai, Luis Artime, com incríveis 24 gols em apenas 25 jogos pela sua seleção. O atleta disputou estes jogos entre 1961 e 1967, não conquistando nenhum título para a Argentina.

8º lugar: Lautaro Martínez - 29 gols

Primeiro jogador da lista a ainda fazer parte da Seleção Argentina, Lautaro Martínez marcou 29 gols até o momento para os hermanos. Em 66 jogos pela equipe nacional, o atacante esteve presente nas conquistas das Copas Américas de 2021 e 2024, além da Copa do Mundo de 2022.

7º lugar: Gonzalo Higuaín - 31 gols

Grande atacante argentino da década de 2010, Higuaín é o sétimo jogador com mais gols pela Argentina, somando 31 no total. Ele fez ao todo 75 jogos pela seleção, mas não conquistou nenhum título, mas esteve presente no elenco vice-campeão do mundo em 2014.

6º lugar: Angel Dí Maria - 31 gols

Ídolo da Seleção Argentina, Angel Dí Maria é o sexto da lista. Com 31 gols em 145 jogos pela seleção de seu país, o ponta fez história ao conquistar a América em 2021 e 2024, além de também ganhar o mundo no ano de 2022.

5º lugar: Diego Maradona - 34 gols

Tido como grande ídolo da Argentina, e um dos melhores da história, Diego Maradona é o quinto maior goleador do país. Ele marcou 34 gols por sua seleção em 91 partidas, além de ter a Copa do Mundo de 1986 em seu currículo.

4º lugar: Hernán Crespo - 35 gols

Em quarto lugar aparece Hernán Crespo, que teve grande passagem pelo Milan e River Plate, com 35 gols em 64 jogos disputados pela Argentina. Ele conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1996, além de ser campeão pan-americano em 1995.

Sergio "Kun" Aguero é o terceiro maior goleador de sua seleção (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

3º lugar: Sergio Aguero - 41 gols

Mais um grande atacante argentino revelado na década passada e que figura na lista é Sergio Aguero. O maior ídolo do Manchester City marcou 41 gols em 101 jogos pela Seleção Argentina e fez parte do elenco campeão da Copa América de 2021.

2º lugar: Gabriel Batistuta - 54 gols

Em segundo lugar da lista, aparece Gabriel Batistuta, com 54 gols em 78 jogos disputados pela Argentina. O atacante que foi ídolo na Fiorentina conquistou duas Copas Américas por sua seleção, em 1991 e em 1993.

1º lugar: Lionel Messi - 109 gols

O jogador com mais gols pela Argentina não poderia ser outro. Lionel Messi, um dos maiores de todos os tempos marcou 109 vezes por sua seleção em 187 partidas. O atacante vencedor de oito bolas de ouro conquistou duas Copas Américas em 2021 e 2024, além de ter sido campeão do mundo em 2022.