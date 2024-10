Argentino processa o Barcelona alegando salários não pagos

Agüero e Messi em atividade pela Argentina (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 05:15 • Barcelona (ESP)

O ex-atacante Sergio Agüero, aposentado após sofrer com problemas cardíacos, processou o Barcelona por salários não pagos. Segundo o jornal "As", o argentino abriu uma ação para cobrar três milhões de euros (R$ 18 milhões na cotação atual).

➡️ Canobbio se junta a Suárez e reclama de Bielsa, técnico do Uruguai

O contrato entre as partes tinha validade por dois anos; Agüero chegou a entrar em campo em sua primeira temporada, mas não pôde atuar na segunda, e abriu mão do salário dos últimos doze meses. Mateu Alemany, então diretor de futebol, prometeu lhe pagar a quantia referente a uma época europeia, através do seguro do jogador, mas deixou o cargo sem cumprir o acordo.

A empresa do seguro também se negou a realizar o pagamento, justificando que o atleta já havia passado pelos mesmos problemas no coração anteriormente, o que é negado pelo staff de "Kun". Com isso, Agüero tenta não acionar uma audiência e quer um acordo direto com o Barça, estando disposto a parcelar o recebimento em até cinco anos.

Com a camisa do Barcelona, Sergio fez cinco jogos em 2021-22, sendo quatro pelo Campeonato Espanhol e um pela Champions League. Seu único gol aconteceu em uma derrota para o rival Real Madrid por 2 a 1.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sua chegada foi alvo de elogios, mas durante um confronto com o Alavés, sofreu uma arritmia cardíaca, foi substituído ainda na primeira etapa e levado direto para o hospital. Após exames, foi diagnosticado um problema no coração, que forçou uma aposentadoria precoce, ainda aos 33 anos.

Agüero passou mal em jogo do Barcelona e precisou se aposentar após problema em 2021 (Foto: Pau Barrena / AFP)