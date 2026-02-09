Destaque na China, Davidson renova com o Qingdao West Coast até o final da temporada
Após retornar da Turquia, atacante se consolida no futebol asiático
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos principais nomes brasileiros no futebol chinês, o atacante Davidson assinou sua renovação de contrato com o Qingdao West Coast até o final deste ano. Ainda existe a possibilidade de renovação por mais uma temporada caso as partes desejem.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Aos 34 anos, Davidson já havia atuado na China entre 2022 e 2023, quando defendeu o Wuhan Three Towns. Na temporada seguinte, o brasileiro vestiu a camisa do Istanbul Basaksheir, da Turquia, mas retornou à Ásia em 2025, onde marcou nove gols e contribuiu com três assistências em 30 jogos.
Davidson comemorou a renovação de seu contrato com o Qingdao West Coast até o fim da temporada. Na sequência, o brasileiro também comentou sobre a expectativa para o início de mais um ano no futebol chinês.
- Esse é um momento especial na minha carreira. Poder estender o meu vínculo com o Qingdao, um clube que me abriu as portas e confiou no meu trabalho. Tudo isso é fruto de muita dedicação e entrega. Ter a oportunidade de seguir vivendo na China também é maravilhoso. É um país incrível, com uma grande qualidade de vida e onde minha família e eu já estamos adaptados. Espero que essa seja mais uma temporada abençoada e que eu possa manter um alto nível de desempenho - afirmou.
Na última temporada, Davidson encerrou a Chinese Super League na 9ª colocação com o Qingdao West Coast. Na próxima campanha, o clube espera superar as marcas conquistadas em 2025, e o atacante brasileiro busca mais protagonismo para elevar os números feitos no ano passado.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias