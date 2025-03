A revista que organiza o prestigiado prêmio da Bola de Ouro, France Football, deseja se comunicar com o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para justificar polêmica do ganhador do troféu da última edição. Na ocasião, Vini Jr. era amplo favorito para a conquista e foi avisado horas antes que não iria ser o primeiro lugar na votação, o que ocasionou na ausência do clube madrilenho no evento.

Na ocasião do prêmio, Vini Jr. teria sido avisado horas antes que não receberia o troféu. A informação vazou e como protesto, o Real Madrid não compareceu ao evento. Vale lembrar que o time ganhou o troféu de Melhor Equipe do Mundo e nenhum jogador ou funcionário foi ao palco receber a honraria. Além disso, Carlo Ancelotti também ficou no primeiro lugar na votação de Melhor Técnico do Mundo, e também não compareceu para receber o seu prêmio.

O contato da France Football com o Real Madrid e Florentino Pérez

O protesto e boicote por parte do Real Madrid aconteceu pelo fato do clube acreditar ter sido desrespeitado com a vitória de Rodri, e por isso, não compareceu ao evento. Para os merengues, era Vini Jr. que deveria ser o grande ganhador do troféu. Se a caso não fosse o brasileiro, o lateral Carvajal deveria estar no primeiro lugar.

Segundo o jornalista espanhol Josep Pedrerol, a revista deseja se comunicar com Florentino Pérez para esclarecer a polêmica situação, pois não deseja se distanciar do clube. A suposta reunião seria como uma forma de aliviar as tensões. A France Football desejaria fazer com que o Real Madrid entenda os critérios e explicar o ponto de vista da votação.

Relembre a Bola de Ouro de 2024

Rodri Hernández, volante do Manchester City e da seleção da Espanha, foi eleito o Bola de Ouro da temporada 2023-24. Campeão da Eurocopa e da Premier League, o atleta superou nomes como Vini Jr. e Jude Bellingham, do Real Madrid, e encerrou um jejum de 64 anos sem que um espanhol fosse eleito melhor jogador do mundo. O último tinha sido Luis Suárez, em 1960.

Diversos jogadores e personalidades do esporte se posicionarem em apoio a Vini Jr., indicando uma possível injustiça no prêmio. Um deles foi o astro Cristiano Ronaldo, que na premiação do Globe Awards Soccer de 2024, aproveitou a oportunidade de elogiar o Vini Jr., pelo desempenho nos últimos anos, afirmando que o brasileiro merecia ter sido eleito o Bola de Ouro 2024.