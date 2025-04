Presidente do Barcelona faz grave acusação contra La Liga

Presidente do Barcelona, Joan Laporta fez uma grave acusação contra a La Liga após o clube ser punido por questões financeiras. No dia do jogo da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, o dirigente foi contundente em suas palavras.

- Tenho a sensação de que isso não é por casualidade. Hoje nós jogamos uma final contra o Atlético de Madrid e ressurgir polêmicas desse tipo não é por casualidade. É mais uma tentativa de nos desestabilizarmos e às vezes tenho a sensação de que, se não é possível nos vencer no campo, querem nos vencer fora dos gramados. Como presidente do Barcelona, não vou permitir e vou seguir defendendo os interesses do clube.

A punição da La Liga contra o Barcelona se dá por conta de supostas irregularidades nas contratações de Dani Olmo e Pau Victor. Nesse sentido, Laporta fez questão de questionar as decisões tomadas contra o clube catalão, nesta quarta-feira (2).

- Há três meses, La Liga aprovou as contratações de Pau Victor e Olmo e agora mudaram de opinião. Por que? Fizeram um trabalho ruim quando aprovaram as operações? As transações foram feitas corretamente e cumprimos todos os requisitos exigidos pela Federação e por La Liga.

Na temporada, o Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com três pontos de vantagem para o Real Madrid, está nas quartas de final da Champions League e busca uma vaga na decisão da Copa do Rei. Além disso, os culés já venceram a Supercopa da Espanha, em janeiro.