Com a classificação à final da Copa do Rei, o Barcelona mantém vivo o sonho do triplete pela terceira vez na história do clube. Além de estar a um jogo do título, a equipe de Hansi-Flick lidera o Campeonato Espanhol e está nas quartas de final da Champions League.

Atuando fora de casa, o clube catalão conseguiu a vitória sobre o Atlético de Madrid após o empate por 4 a 4, em Barcelona. No dia 26 de abril, os culés fazem uma nova final contra o Real Madrid após a conquista da Supercopa da Espanha sobre o maior rival em uma goleada histórica, em janeiro.

Em mais de 100 anos de história, Pep Guardiola e Luís Enrique foram os únicos treinadores que levaram o Barcelona ao triplete. Com isso, Hansi-Flick pode se tornar o primeiro não-espanhol a conquistar tal feito com os culés.

- É permitido sonhar, mas temos que estar centrados e focados no que queremos. Temos que dormir, voltar a treinar e nos recuperar. As próximas semanas não serão fáceis, mas temos uma equipe fantástica. O clube e os torcedores podem estar orgulhosos do time.

Com Guardiola, o Barcelona venceu a Champions, La Liga e Copa do Rei, mas também a Supercopa da Espanha em agosto de 2009 referente as conquistas de 2008/2009. Além disso, os catalães venceram o Mundial de Clubes no formato antigo em ambas as ocasiões.

Apesar de viver uma grande fase, o Barcelona encara um calendário lotado de jogos e uma reta final decisiva. Mas a sensação é a de que a equipe de Hansi-Flick voltou da Data Fifa determinada a escrever uma terceira versão de uma dos clubes mais vitoriosos do futebol.