Flamengo: entenda o trabalho específico que faz Danilo 'voar' nas cabeçadas

Os voos de Danilo têm entrado para a história do Flamengo. Autor do gol que deu ao Rubro-Negro o tetracampeonato da Libertadores na final contra o Palmeiras, o zagueiro voltou a marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids (EGI) na semifinal da Copa Continental, mais uma vez de cabeça.

Os lance de cabeça evidenciam um aspecto trabalhado de forma específica pelo camisa 13 fora do ambiente do clube: a impulsão. Danilo explicou que o salto é parte constante de sua rotina individual de treinos.

— Tenho que falar com o meu fisioterapeuta. Depois de cada jogo a gente treina para ver meu salto e ele me estimula: "duvido que você aumente a altura". E eu vou lá e bato a cabeça no teto — afirmou o jogador, em entrevista à ESPN.

O fisioterapeuta citado é Adriano Tambosi, responsável pela gestão de performance do atleta. Ele integra a Volt Sports Science, empresa que atua com atletas de alto rendimento em trabalhos individualizados, fora do cotidiano dos clubes. Tambosi detalhou como o salto é utilizado tanto para monitoramento físico quanto para desenvolvimento de potência.

— Esse trabalho de salto é dividido em duas vertentes. A primeira é para monitoramento da fadiga. Normalmente, dois dias após cada partida, fazemos esse acompanhamento a partir dos saltos para medir o nível de prontidão (força e potência) dele no momento e saber o impacto que o jogo anterior teve. Essa avaliação de fadiga também é cruzada com o monitoramento do sono e da hidratação, além de uma série de perguntas para os atletas, que chamamos de questionário subjetivo, em que coletamos a percepção do próprio atleta em relação a dores musculares, articulares, nível de estresse e qualidade do sono. Baseado nisso, tomamos as decisões do que realizar em cada sessão — explicou.

Segundo o fisioterapeuta, além do controle de carga, o trabalho de Danilo inclui sessões específicas voltadas ao desempenho em ações do jogo.

— Dentro disso, também há as sessões de força e potência em pequenas doses, o que inclui o aprimoramento de competências do esporte, como aceleração, desaceleração, e potência nos movimentos explosivos, como, por exemplo, o próprio salto. Em geral, essas sessões são realizadas de uma a duas vezes na semana, sempre muito bem alinhadas com o clube — completou.

Tambosi ressaltou que a competitividade do próprio atleta é parte central do processo.

— O salto é uma coisa que representa performance, e o Danilo não admite saltar mais baixo de uma semana para a outra, por mais que haja grande nível de fadiga como consequência do último jogo. Então é uma "provocação feita com ele", e que costumo alimentar, no sentido de: "dá para saltar mais alto", "é só isso que você consegue?" — disse.

O trabalho individual também envolve acompanhamento nutricional, psicológico e controle de hidratação, com integração entre profissionais. Tambosi atua diariamente com o atleta no Rio de Janeiro, inclusive em uma academia montada na residência de Danilo, e faz a interlocução com o departamento médico do Flamengo.

— A partir dos dados colhidos, consulto a médica, a psicóloga e todos os demais profissionais da Volt Sports Science envolvidos nesse circuito para traçar o melhor plano, sempre também alinhando com o clube — afirmou.

— O Danilo segue 100% o plano alimentar, que é uma área onde a maioria dos atletas têm grande dificuldade, e evoluiu muito em relação aos cuidados quanto à hidratação, que é uma área fundamental. O grande segredo é se hidratar antes e principalmente depois dos jogos — explicou.

Tambosi comentou, ainda, o aspecto mental do zagueiro, que teve menor minutagem ao longo da temporada e só se firmou como titular semanas antes da final. O trabalho, segundo o fisioterapeuta, sempre foi realizado em conjunto com o Flamengo.

— O Danilo é um atleta vencedor, com força mental muito grande. Passou grande parte da temporada com menos minutagem, se tornando titular apenas um mês e meio antes da final. Há cerca de quatro meses, quando o Danilo estava voltando de lesão, escrevi uma frase no quadro na academia dele: manter o foco e estar preparado quando a oportunidade surgir. Foi um acordo que fizemos na segunda vez em que ele se lesionou — relatou.

— Iniciamos o trabalho com o Danilo pouco após ele chegar ao Flamengo. Dentro do clube, tivemos grande abertura e trabalhamos 100% juntos. Um dos grandes desafios do alto rendimento é a comunicação entre os profissionais que cuidam do atleta, e a relação com o Flamengo sempre foi de muita troca, em que todos entendem que a saúde e a performance do atleta é o grande foco — concluiu.

Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

