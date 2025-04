Escalações de Arsenal x PSG: Arteta surpreende com alteração

As escalações de Arsenal e PSG já estão definidas. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela ida das semifinais da Champions League de 2024-25.

Mikel Arteta, técnico dos Gunners, inicia o confronto com uma surpresa. Leandro Trossard foi introduzido à equipe titular e deve fazer a função de falso 9, cumprida por Mikel Merino nos últimos jogos devido às lesões dos centroavantes do elenco, como Gabriel Jesus e Havertz. O meio-campista espanhol descerá para dobrar a dupla de volantes com Declan Rice devido ao desfalque de Thomas Partey, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Imaginava-se que o comandante basco mantivesse Merino na linha ofensiva e incluísse um jogador de lado de campo, como Sterling, ou Zinchenko fosse improvisado na criação. Entretanto, para evitar exposição no confronto da ida, a opção fica por conta de um ataque ainda mais móvel com o belga centralizado.

Luis Enrique, treinador do Paris, optou por manter o esqueleto esperado para o duelo. No ataque, Dembélé deve ser mantido pelo centro, e Kvaratskhelia e Desiré Doué farão os lados do ataque, com Barcola sendo preterido.

1️⃣1️⃣ Escalações de Arsenal x PSG, pela ida da semifinal

🔴⚪ ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

⚽ GOL: David Raya

⚽ LTD: Jurrien Timber

⚽ ZAG: William Saliba

⚽ ZAG: Jakub Kiwior

⚽ LTE: Myles Lewis-Skelly

⚽ VOL: Declan Rice

⚽ VOL: Mikel Merino

⚽ MEI: Martin Odegaard

⚽ PTD: Bukayo Saka

⚽ PTE: Gabriel Martinelli

⚽ CTA: Leandro Trossard

🔵⚪🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

⚽ GOL: Gianluigi Donnarumma

⚽ LTD: Achraf Hakimi

⚽ ZAG: Marquinhos

⚽ ZAG: William Pacho

⚽ LTE: Nuno Mendes

⚽ VOL: Fabián Ruiz

⚽ VOL: João Neves

⚽ MEI: Vitinha

⚽ PTD: Khvicha Kvaratskhelia

⚽ PTE: Desiré Doué

⚽ CTA: Ousmane Dembélé