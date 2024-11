Filho de Simeone garante vitória do Atlético de Madrid em La Liga

Giuliano Simeone anotou um dos gols do triunfo colchonero em La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 12:15 • Madri (ESP)

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, teve um motivo familiar para sorrir em La Liga. Neste domingo (3), o argentino escalou seu filho, Giuliano, como titular no confronto com o Las Palmas, e o atacante brilhou com um dos gols da vitória no Cívitas Metropolitano.

O triunfo por 2 a 0 em Madri colocou os colchoneros na terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 23 pontos, ultrapassando o Villarreal, com 21 - e um jogo a menos. Os visitantes, por sua vez, estacionaram em 18º, com 12 pontos, e seguem na luta para fugir da zona do rebaixamento.

👀OS GOLS DO JOGO

Vindo de duas derrotas nos três jogos anteriores - e uma vitória questionável sobre o Vic, da sexta divisão, pela Copa do Rei -, o Atleti precisava de um gás novo. E Cholo, altamente criticado pelos torcedores, "escolheu o nepotismo" para tentar solucionar os problemas.

Ainda na primeira etapa, a equipe, que tinha maior controle da partida, foi recompensada com o gol de Giuliano. Em grande lançamento de Molina pelo alto, o centroavante se desmarcou, ajeitou com a cabeça e invadiu a área em velocidade, batendo cruzado, no limite das redes, para superar Cillesen e registrar seu primeiro gol pelo clube. Na comemoração, além de efusividade, o camisa 22, junto ao capitão Koke, fez uma homenagem às vítimas das enchentes na Espanha, que já fizeram mais de 205 vítimas e forçaram adiamento de parte da rodada de La Liga.

Nos minutos finais, houve tempo para Sorloth deixar o seu. Criticado pelos gols desperdiçados na derrota para o Lille, por La Liga, o centroavante recebeu grande passe de Rodrigo de Paul e finalizou colocado para fechar o caixão dos Canários.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 2x0 Las Palmas

12ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: domingo, 3 de novembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

🕴️ Arbitragem: De Burgos Bengoetxea (árbitro); De Francisco Grijalba e Pérez De Mendiola (auxiliares); Expósito Jaramillo (quarto árbitro); Iglesias Villanueva e Fernández González (VAR)



🥅 Gol: Giuliano Simeone (ATM - 37' 1T) e Alexander Sorloth (ATM - 38' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Clément Lenglet (ATM); Víctor Álvarez (LPA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Nahuel Molina, Josema Giménez, Clément Lenglet e Javi Galán (Reinildo Mandava); Koke, Pablo Barrios (Conor Gallagher), Samuel Lino (Rodrigo de Paul) e Antoine Griezmann (Ángel Correa); Giuliano Simeone (Axel Witsel) e Julián Álvarez (Alexander Sorloth)



LAS PALMAS (Técnico: Diego Martínez)

Jasper Cillessen (Dinko Horkas); Viti Rozada, Álex Suárez (Mika Mármol), Scott McKenna e Álex Muñoz; Kirian Rodríguez (Manuel Fuster), Dário Essugo e José Campaña (Javier Muñoz); Sandro Ramírez (Oli McBurnie), Fábio Silva (Jaime Mata) e Alberto Moleiro