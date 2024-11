Igor Jesus vale R$ 225 milhões? Enquete de jornal inglês surpreende

John Textor, dono do Botafogo, recebeu porposta do West Ham por Igor Jesus (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 12:46 • Rio de Janeiro

Titular absoluto do Botafogo, o atacante Igor Jesus despertou interesse do West Ham, clube da Premier League. A proposta, que gira em torno de 30 milhões de libras (R$ 225 milhões, na cotação atual), virou pauta no The Sun, um dos principais jornais esportivos da Inglaterra, e leitores do portal opinaram sobre o valor oferecido pelo jogador.

Igor Jesus do Botafogo recebeu proposta milionária do West Ham (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Igor Jesus vale os £ 30 milhões oferecidos pelo West Ham?

Não, o Botafogo está sendo ganancioso (aproximadamente 20% dos votos)

Talvez, veremos em breve (aproximadamente 31% dos votos)

Sim, acredito que seja um valor justo (aproximadamente 46% dos votos)

Apesar do alto valor sinalizado, o Botafogo ainda não pensa em avaliar a proposta. Procurado pelo Lance!, o clube ressaltou que o foco está na reta final da temporada e que qualquer oferta só será avaliada a partir do ano que vem.

Próximos compromissos do jogador

Na última sexta-feira (1º), o atacante foi convocado, pela segunda vez, para a Seleção Brasileira, para os confrontos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Mas, antes disso, Igor entra em campo pelo Botafogo nesta terça-feira (5), no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília). A equipe de Artur Jorge é o atual líder com 64 pontos, e vai em busca de mais três para se manter no topo da tabela e aumentar a distância para o vice Palmeiras, com 61.