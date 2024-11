Mourinho desabafa no Fenerbahçe: ‘Ninguém quer assistir ao campeonato turco’

Mourinho está na primeira temporada dele no futebol turco (Foto: Ozan Kose/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro (RJ)

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, ficou irritado após vitória da equipe contra o Trabzonspor por 3 a 2 no Campeonato Turco. As reclamações foram direcionadas ao árbitro que estava comandando o VAR da partida, além de desabafo sobre o contexto do futebol do país.

Por meio do seu Instagram pessoal, Mourinho postou um clipe com os lances não marcados pelo árbitro da partida. Na legenda, o treinador escreveu: "Olhe e sorria. Se você gostou, assista ao jogo porque as situações engraçadas não param neste clipe".

Na partida, a equipe do Trabzonspor teve dois pênaltis marcados pelo VAR. Enquanto isso, o Fenerbahçe não teve uma penalidade marcada, uma das reclamações do treinador. Mourinho disse que o Campeonato Turco não tem visibilidade internacional, justificando a postagem na rede social.

- Quem quer assistir a esta liga turca no exterior? Eles têm a Premier League, eles têm a liga francesa, eles têm a liga alemã, eles têm a liga portuguesa, eles têm a liga holandesa. Por que eles deveriam assistir a isso? É muito cinza. É muito escuro, cheira mal. Mas esse é meu trabalho, e eu darei tudo ao meu trabalho, ao meu clube - desabafou o português.

Em tom de provocação, o Trabzonspor respondeu a reação de Mourinho nas redes sociais, com um post na sala do VAR escrito "bravo".

Mourinho está no comando do Fenerbahçe desde o início da temporada de 2024. O treinador, de 61 anos, é um dos nomes mais vitoriosos do futebol internacional do século XXI.

