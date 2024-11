Jorge Jesus treina Neymar no Al Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro

De volta aos gramados após mais de um ano parado, Neymar lançou um novo corte de cabelo para seu possível segundo jogo desde o retorno. O jogador inovou na cor dos fios e surpreendeu os internautas. O craque do Al-Hilal foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus e está à disposição do time para o confronto contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (4).

➡️Al-Hilal x Esteghlal: onde assistir, horário e escalações do jogo

➡️Neymar manda recado após vitória do Santos: ‘voltamos’

Neymar se lesionou à serviço da Seleção Brasileira

Neymar estava afastado desde 17 de outubro do ano passado, quando torceu o joelho esquerdo durante a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, ainda pelo primeiro turno das Eliminatórias.

Essa foi a pior lesão da carreira do jogador, atualmente com 32 anos. Com a torção, Neymar acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e o menisco.

Neymar se lesionou na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, em 2023 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

“Foram dias de dor, de angústia e de muita saudade da bola, superados com a ajuda da família e amigos, sempre presentes, dando força ao nosso ‘Camisa 10’ e dos fãs em todo mundo, que através das redes sociais manifestaram todo apoio a ele. A espera acabou! Neymar Jr está de volta, com seus dribles, sorrisos, assistências e gols! - escreveu a assessoria do jogador no sábado (19).

A expectativa pelo retorno do atacante também é grande na comissão técnica da Seleção Brasileira. Isso porque o técnico Dorival Júnior não esconde o desejo de poder contar com Neymar nas Eliminatórias da Copa do Mundo.