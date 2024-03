Filho de Ronaldinho Gaúcho treina com profissionais no Barcelona

João Mendes em assinatura de contrato pelo Barcelona (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 11:29 • Barcelona (ESP)

O filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, de 19 anos, realizou atividade sob o comando do técnico Xavi junto aos profissionais do Barcelona. Com a ausência de muitos jogadores devido à Data Fifa, o comandante pediu que algumas promessas da base subissem para completar o treinamento.

➡️ O bruxo faz 44! Relembre 10 momentos marcantes de Ronaldinho Gaúcho com a camisa da Seleção Brasileira

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João está nas categorias de base do Barça desde março de 2023, quando assinou contrato, com aval do presidente Joan Laporta. Hoje, o ponta-direita faz parte da categoria Juvenil A, sendo comandado pelo treinador Òscar López, mas ainda não é considerado um jogador de magia e nível alto como seu pai.

João Mendes é filho de Ronaldinho e Janaína Mendes, ex-bailarina. Com 13 anos, defendeu a base do Cruzeiro, entrando no sub-14. Na Toca da Raposa, conquistou alguns títulos, antes de fazer testes e se mudar para a Catalunha.

João Mendes encara marcação de Iñigo Martínez em treino (Foto: Reprodução)

Juntos, Xavi e o 'Bruxo', como jogadores, conquistaram a Champions League de 2005-06, e atuaram no meio de campo do Barcelona como dupla em 172 oportunidades. Os dois ainda mantém bom relacionamento, apesar da diferença de caminhos traçados no pós-carreira.