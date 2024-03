(Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Publicada em 21/03/2024 - 10:21 • Nápoles (ITA)

Nesta segunda-feira (18), a Federação Italiana de Futebol divulgou um comunicado oficial informando que Acerbi, zagueiro da Inter de Milão, foi cortado da convocação da seleção da Itália após acusação de racismo contra o brasileiro Juan Jesus. O Ministério Público Italiano vai interrogar o brasileiro nesta quinta (21) e depois o juiz receberá o relatório imediatamente.

A intenção do Ministério Público é encerrar o caso em poucos dias entregar o relatório ao juiz esportivo Gerardo Mastrandrea, por conta disso, o relato de ambos os envolvidos será ouvido. O brasileiro irá falar nas próximas horas sobre o caso de racismo. No dia seguinte, será a vez do jogador da Internazionale de falar, por vídeo-conferência, sobre o ocorrido no último domingo (17). Além deles, é provável que o Ministério Público também ouça o árbitro da partida, Roman Federico La Penna.

O caso surgiu depois que o jogador do Napoli relatou ter sofrido ofensas racistas de Acerbi, no empate em 1 a 1 entre Inter de Milão e Napoli pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Juan Jesus usou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre o caso.

- O racismo é combatido aqui e agora. Acerbi me disse: 'Vai embora, preto. Você é só um preto'. Após o meu protesto ao árbitro, ele admitiu que tinha cometido um erro e me pediu desculpa, acrescentando depois: 'Para mim, negro é um insulto como qualquer outro' - disse Juan Jesus em postagem.

Acerbi retornará aos treinos até a divulgação da sentença e se reunirá com o resto da equipe da Inter. Caso seja provado, o jogador que cometer infração por comportamento discriminatório é punido com desclassificação por pelo menos 10 dias de jogo ou, nos casos mais graves, com desclassificação por prazo determinado.