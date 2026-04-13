Filho de brasileiro, joia do Dortmund é a aposta da Itália para esquecer fracassos

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Enquanto a federação italiana se despedaça após a terceira Copa consecutiva sem classificação, um garoto de 18 anos nascido em Bérgamo, filho de um ex-atacante brasileiro, desponta como a mais concreta esperança de renovação. Mas Samuele Inácio joga na Alemanha, tem estilo de Rodrygo, idolatra Neymar e pode viver um grande dilema em sua breve carreira: defender a Azzurra ou o Brasil.

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A eliminação da Itália para a Bósnia, na repescagem para a Copa do Mundo, além de um fracasso, foi também a confirmação de um colapso estrutural anunciado. A seleção ficará fora de sua terceira Copa seguida (2018, 2022, 2026), e a reação foi imediata: o presidente da Federação Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, renunciou. O técnico Gennaro Gattuso, que nem completou um ano no cargo, deve segui-lo. Enquanto a política interna ferve e nomes como Antonio Conte e Roberto Mancini são especulados para o lugar, um problema mais profundo permanece: a Itália simplesmente parou de produzir jogadores de elite.

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Dados do relatório apresentado pelo próprio Gravina à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados são devastadores. A Série A tem média de idade de 27 anos (uma das mais altas da Europa), 67,9% dos minutos são ocupados por estrangeiros e o país acumula um prejuízo anual superior a 730 milhões de euros.

– Os jogadores italianos que terminaram em segundo lugar na Copa do Mundo Sub-20 de 2023 ainda jogavam em grande parte nas categorias de base, enquanto seus colegas franceses e ingleses não o fazem mais – exemplificou o ex-presidente.

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Nesse cenário de deserto de talentos e crise de identidade, o nome de Samuele Inácio, filho de Inácio Piá, surge como uma anomalia salvadora. Revelado pela Atalanta, o meia-atacante se transferiu para o Borussia Dortmund em 2024 e, em fevereiro de 2026, estreou no profissional sob o comando de Niko Kovac, jogando 15 minutos contra o colosso Bayern de Munique.

Samuele Inácio ten sangue brasileiro e vive um dilema das origens

Diferentemente dos casos recentes de Jorginho, Thiago Motta e Éder – brasileiros naturalizados que defenderam a Itália já na idade adulta –, Inácio nasceu em Bergamo. É, por direito, italiano. Mas sua essência futebolística é indiscutivelmente brasileira. Filho de Inácio Piá, ex-atacante paulista que rodou por Atalanta, Napoli e Torino nos anos 2000, o jovem cresceu ouvindo histórias do Calcio, mas nutrindo idolatria por Neymar.

Em entrevista à Fifa durante a Copa do Mundo Sub-17 no Catar, onde foi um dos destaques e artilheiro da Azzurra com quatro gols, Inácio foi direto: "Meu herói no futebol é Neymar, ele me inspira muito". Sobre o próprio estilo, a comparação veio natural: "Eu diria que o Rodrygo tem um estilo parecido com o meu. Eu me vejo em vários dos movimentos e decisões dele."

A análise técnica do jogador, compilada por observadores europeus, descreve um clássico "fantasista" italiano, mas com DNA sul-americano. Possui alto QI futebolístico, criatividade, drible em espaços curtos, excelente primeiro toque e uma capacidade de romper linhas com passes visionários. Não é um velocista, mas compensa com agilidade, equilíbrio e mudanças de direção rápidas. Suas fraquezas são típicas da idade: um físico leve (1,76m) que ainda sofre em duelos contra zagueiros mais fortes e uma adaptação necessária à intensidade física do futebol de alto nível.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Samuele Inácio em ação pela seleção italiana (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 18 anos, Inácio já vestiu as camisas sub-15, sub-17 e sub-19 da Itália. Na última Data Fifa, marcou o gol do empate contra a Turquia pela categoria. Ele representa a Itália e já declarou publicamente que é "um sonho realizado" defender o país. No entanto, ele ainda não foi convocado para a seleção principal. Com a federação em dificuldades e o país fora da Copa, não há garantia de que essa convocação aconteça em um futuro próximo.

Enquanto a Itália lida com sua imensidão de problemas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) age nos bastidores. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em mercado, o Brasil monitora ativamente a situação de Samuele Inácio.

– O Brasil pode convocar Samuele Inácio para alguns amistosos pós-Copa do Mundo. A seleção já incluiu o jogador nascido em 2008 na lista dos jogadores com dupla nacionalidade. A Itália corre o risco de perder um de seus maiores talentos – publicou Di Marzio.

O timing é perverso para os italianos. Após a Copa de 2026, que acontecerá sem a Azzurra, a CBF tem a faca e o queijo na mão. Poderia convocar o garoto para amistosos, travá-lo definitivamente à amarelinha e agravar ainda mais a crise de talentos do futebol italiano.

Um jogador para um novo ciclo, mas qual?

O relatório de Gravina aponta que a recuperação da Itália "depende de ação conjunta" e que "nenhum indivíduo sozinho conseguirá promover o verdadeiro renascimento". Mas Samuele Inácio é, neste momento, um dos jogadores mais talentosos à disposição. Ele representa exatamente o que a Itália não tem: criatividade, drible e imprevisibilidade.

Enquanto isso, fora de campo, a estrutura italiana trava. Barcelona e PSG já enviaram olheiros para observá-lo no Signal Iduna Park. O valor de mercado do atacante é estimado em 3,2 milhões de euros – uma pechincha para o que pode se tornar. Seu contrato com o Borussia Dortmund vai até 2027, e o clube alemão sabe da joia que tem em mãos.

O futuro da Azzurra, que se prepara para a Euro-2028 e a Copa-2030, depende de uma aposta imediata. O próximo compromisso oficial da Itália será na Nations League, contra a Bélgica, em setembro. Se o novo técnico (seja Conte, Mancini ou Allegri) não convocar Inácio até lá, o risco de vê-lo de amarelinho é real.

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