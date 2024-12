Fifa The Best 2024: Técnico e capitão da Espanha deixam Rodri em segundo lugar

Luis De La Fuente e Álvaro Morata, técnico e capitão da Espanha, respectivamente, deixaram Rodri em segundo lugar no Fifa The Best. Os espanhóis optaram por votar no também compatriota Dani Carvajal para a primeira colocação. Lamine Yamal fechou o pódio, também, em ambos os votos.

continua após a publicidade

➡️ Yamal diz que Rodri merece o prêmio de melhor jogador do mundo

O lateral-direito e atual capitão do Real Madrid, Carvajal fez a sua "temporada da vida", em 23/24. Fundamental para o funcionamento do time de Carlo Ancelotti, o espanhol conquistou o Campeonato Espanhol e Champions League. Pela seleção, o mesmo dominou o velho continente, com o título da Eurocopa.

Atual "Bola de ouro" - eleição de melhor do mundo da France Football -, Rodri despontava como único algoz possível, de Vini Jr., no Fifa The Best. No fim, o volante ficou na segunda colocação geral, enquanto o brasileiro confirmou o favoritismo.

continua após a publicidade

Dani Carvajal na temporada 2023-24:

41 partidas 6 gols 6 assistências 31 vitórias 9 empates 1 derrota 20 jogos de invencibilidade

TÍTULOS

UEFA Champions League

La Liga

Eurocopa

Supercopa da Espanha

Recorde individual: temporada com mais participações em gols na carreira por clubes (12).

Carvajal em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)

Rodri na temporada 2023-24

50 partidas 9 gols 13 assistências 38 vitórias 11 empates 1 derrota 49 jogos de invencibilidade

TÍTULOS

Premier League

Eurocopa

Rodri celebrando gol pelo Manchester City na final da Champions (Foto: Franck Fife / AFP)

The Best: resultado da eleição de melhor jogador do mundo

🥇 Vini Jr 🥈 Rodri 🥉 Jude Bellingham Dani Carvajal Lamine Yamal Lionel Messi Toni Kroos Erling Haaland Kylian Mbappé Florian Wirtz Federico Valverde

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional