Bola de Ouro: ex-melhor do mundo aponta Yamal como favorito

Robert Lewandowski torceu publicamente por Lamine Yamal como vencedor da Bola de Ouro de 2026. Em entrevista ao The Athletic, o atacante polonês também destacou Michael Olise como candidato negligenciado e elogiou Harry Kane. A cerimônia de premiação está marcada para terça-feira (29), no London Palladium Theatre, em Londres.

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Lewandowski deixou o Barcelona em 2026 e atualmente defende o Chicago Fire, na Major League Soccer (MLS). Aos 38 anos, o polonês acompanha a disputa pela Bola de Ouro de fora, após ter sido o principal prejudicado pelo cancelamento do prêmio em 2020, quando a pandemia de Covid-19 levou France Football a suspender a edição daquele ano. Em 2021, terminou na segunda colocação, atrás de Lionel Messi. No entanto, o polonês foi eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best FIFA nestes dois anos.

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Sobre Lamine Yamal, ex-companheiro no Barcelona desde quando o espanhol tinha 15 anos, Lewandowski foi direto: "Desejo que Lamine Yamal ganhe a Bola de Ouro, porque ele é incrível, especialmente para a sua idade, mas mesmo assim, se o compararmos com a época anterior, é um pouco diferente."

Olise como carta fora do baralho

Ainda que o apoio a Lamine seja explícito, Lewandowski reservou atenção especial a Olise. Para o polonês, o atacante francês do Bayern de Munique seria o favorito ao prêmio caso tivesse marcado mais na Copa do Mundo. "Sei que todo mundo fala de Lamine, mas às vezes tento prestar atenção em outros jogadores e ver algo que nem todos veem ainda. Para mim, provavelmente, se Olise tivesse marcado um ou dois gols no Mundial, ele seria o favorito para ganhar a Bola de Ouro, junto com Lamine Yamal ou com Harry Kane", afirmou.

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Lewandowski também elogiou a parceria ofensiva do Bayern, formada por Kane, Olise e Luis Díaz. "Harry Kane chegou ao Bayern no seu melhor momento e o que está fazendo é incrível, a quantidade de gols que marca, e especialmente porque o Bayern sentia falta de um atacante desse calibre depois da minha saída. Com ele estão fazendo um trabalho excelente, e Michael Olise me parece impressionante. É um jogador que faz a diferença. Acho que esse trabalho e a colaboração entre Kane, Olise e Luis Díaz é uma combinação perfeita", declarou.

Disputa mais aberta do que nunca

O polonês também avaliou o cenário geral da premiação, que considera muito mais competitivo do que o período de hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo. Entre 2008 e 2023, os dois dividiram 13 dos 15 prêmios disponíveis; apenas Luka Modric, em 2018, e Karim Benzema, em 2022, quebraram esse domínio. Os últimos vencedores foram Rodri Hernández, em 2024, e Ousmane Dembélé, em 2025.

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"Viemos de uma época em que dois ou três jogadores eram os grandes favoritos para ganhar a Bola de Ouro. Agora vejo que está um pouco mais aberto. Talvez você possa avaliar dez jogadores e descobrir que todos têm argumentos para ganhar esta Bola de Ouro", disse Lewandowski.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.