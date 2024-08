Juan Izquierdo em ação pelo Nacional (Foto: Divulgação / Nacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Juan Izquierdo faleceu nesta terça-feira (27), após dias internado no Hospital Albert Einstein por conta de mal súbito que sofreu em partida entre Nacional-URU e São Paulo, na última quinta. O jogador deixa dois filhos, um deles recém-nascido. Conheça a história do uruguaio, que nos deixou aos 27 anos.

➡️ Clubes brasileiros lamentam morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU

Juan Izquierdo nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, em 4 de julho de 1997. Começou a carreira profissional no Club Atlético Cerro, em 2018, e se transferiu ao Peñarol um ano depois. Contudo, teve curta passagem pelo Aurinegro e se transferiu ao Montevideo Wanderers na temporada seguinte.

Após seis meses, o zagueiro foi emprestado ao Atlético San Luis, do México, na sua única experiência internacional. Retornou ao Wanderers em 2021 e disputou 14 jogos pela equipe. Assim, um ano depois, chamou atenção do Nacional. Pelo Tricolor, foi bicampeão do Campeonato Uruguaio em 2022 e 2023. Foi ainda emprestado ao Liverpool-URU, na temporada passada, antes de voltar ao Decano e se firmar como titular.

➡️ São Paulo lamenta morte de Juan Izquierdo, do Nacional

Izquierdo era casado e, além da esposa Selena, o deixou dois filhos: uma menina de 8 anos e um recém-nascido. O jogador acompanhou de perto o parto, dias antes do mal súbido sofrido diante do São Paulo, no Morumbis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte