Luis Suárez se pronuncia após morte de Juan Izquierdo, companheiro no Nacional

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 00:15 • Miami (EUA)

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, lamentou a morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional que sofreu mal súbido diante do São Paulo. Em postagem nas redes sociais, centroavante falou em "dor" e "tristeza" e desejou força aos familiares e amigos. Os dois foram companheiros no clube uruguaio em 2022.

- Dor, tristeza, difícil de explicar. Que em paz descanse, e muita força para sua sua família e amigos - publicou Suárez.

Para muitos o maior jogador de futebol da história do Uruguai, Suárez começou a carreira no Nacional, clube que Izquierdo defendia. O atacante retornou ao Decano em 2022, e foi companheiro do zagueiro. O jogador de 27 anos sofreu um mal súbito durante duelo com São Paulo, na última quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Libertadores.

Durante a partida, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

Luis Suárez lamenta morte de Juan Izquierdo em postagem (Foto: Reprodução / Instagram)