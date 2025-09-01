Ex-Palmeiras reforça clube da Premier League após saída de Andreas Pereira
Clube inglês entra em acordo com o Shakhtar Donetsk
Ex-jogador do Palmeiras, Kevin está próximo de ser anunciado como novo reforço do Fulham, da Premier League, segundo Fabrizio Romano. Os ingleses pagaram 40 milhões de euros (R$ 294,4 milhões) fixos, além de cinco milhões de euros (R$ 36,8 milhões) em bônus ao Shakhtar Donetsk.
O Fulham venceu a disputa com o Sporting e dá uma resposta após a saída de Andreas Pereira para o Palmeiras. No último fim de semana, o treinador Marco Silva havia cutucado a diretoria pela ausência de reforços com a proximidade do fim da janela de transferências.
Aos 22 anos, Kevin ganha sua primeira chance na Premier League após um ano e meio com a camisa do Shakhtar Donetsk. O brasileiro era um dos destaques da equipe ucraniana no início da temporada com cinco gols e duas assistências em cinco partidas disputadas.
No Palmeiras, Kevin não teve muitas oportunidades na equipe profissional, tendo feito sua estreia em 2021 e conquistado um pouco mais de espaço em 2023. No entanto, o jovem se destacou na base para ser vendido ao futebol europeu.
Como está o Fulham na Premier League?
Kevin chega com a responsabilidade de ajudar o Fulham após um início ruim na Premier League. Em três partidas, a equipe de Marco Silva ainda não venceu, tendo dois empates e uma derrota. O brasileiro deve estar disponível para o duelo contra o Leeds, que será realizado após a Data Fifa.
