Europeus reagem à chegada de ex-Botafogo a Premier League: ‘Por quê?’

O lateral Cuiabano acertou sua saída do Botafogo. Campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024, o jogador de 22 anos viajou neste sábado (30) para Inglaterra para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes antes de fechar com o Nottingham Forest.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o valor da transferência gira em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,4 milhões). Além de Cuiabano, o Nottingham Forest anunciou neste domingo (31) a contratação do goleiro John, outro ex-Botafogo.

A chegada do lateral-esquerdo ao Forest dividiu opiniões nas redes sociais. Para alguns torcedores, a equipe já possui defensores com as características de Cuiabano, visto que o clube inglês também acertou a contratação de Javi Galan, do Atlético de Madrid. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Por outro lado, teve quem comemorou o acerto com o brasileiro. Para os ingleses, Cuiabano será muito útil durante as investidas ao ataque, umas das principais valências do defensor. Um dos torcedores chegou a se referir ao lateral como um “monstro”, enaltecendo suas características. Confira abaixo.

Tradução: Williams, Cuibano, Galan …. Por quê?

Tradução: Cuibano é o melhor de todos. Um monstro. John ficou em segundo lugar. Cunha não está convencido. Ele vai precisar de um tempo. Jesus. Precisa de oração. Espero que ele me surpreenda, mas realmente não o avaliei durante o CWC. Tudo o que ele toca ricocheteia na direção oposta. Toque como um elefante com gigantismo.

Tradução: Nós precisamos do cuiabano.

Tradução: Precisamos de um lateral esquerdo canhoto que saiba defender, esse cara do Cuibano vai ser péssimo na defesa e não posso nos ver cortando por dentro toda vez que avançamos pela esquerda.

Tradução: Ponta canhoto? E um lateral-esquerdo ofensivo no Cuibano? Isso serve.

Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024 e rapidamente se destacou no Glorioso. Potência física e polivalente, podendo atuar também na ponta-esquerda, o jogador foi peça de confiança de Artur Jorge nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Cuiabano acertou sua transferência para o futebol europeu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Relação Botafogo e Nottingham Forest

Cuiabano é o quarto jogador a se transferir do Botafogo para o Nottingham Forest nesta temporada. Antes dele, Jair e Igor Jesus já haviam encaminhado seu acerto com o clube inglês. Além deles, o goleiro John já assinou o novo contrato.

O lateral-esquerdo esteve próximo de acertar sua ida ao futebol europeu, mas esbarrou em questões salariais com o próprio Nottingham Forest. A última partida de Cuiabano pelo Botafogo foi no dia 3 de agosto, quando sofreu uma entorse no tornozelo contra o Cruzeiro, no Nilton Santos.