Aston Villa se aproxima de acerto com dois astros da Premier League
Ambos os jogadores chegariam para reforçar o ataque do clube
Buscando se recuperar após um início ruim na Premier League, o Aston Villa trabalha contra o tempo para reforçar o seu setor ofensivo. O time tem se movimentando e busca fechar a contratação de duas estrelas da Premier League: Jadon Sancho, do Manchester United, e Harvey Eliott, do Liverpool.
No caso de Sancho, o acordo está praticamente fechado. O atacante de 25 anos deve chegar por empréstimo, com o clube de Birmingham pagando cerca de 80% de seus salários durante o período. O jogador entra no último ano de contrato com o United, que ainda tem a opção de estender o vínculo por mais uma temporada. A expectativa é que apenas detalhes burocráticos separem o atleta da confirmação oficial como reforço dos Villans.
A passagem recente de Sancho pelo futebol inglês foi marcada por altos e baixos. O jogador chegou ao Manchester United com muita expectativa após brilhar no Manchester United, mas não conseguiu render como o esperado. Após isso, o atacante passou por conflitos com Erik ten Hag e conviveu com empréstimos, voltando ao Borussia Dortmund, e depois passando pelo Chelsea.
Elliott próximo de um acordo definitivo com o Aston Villa
Paralelamente, o Aston Villa também avançou nas negociações por Harvey Elliott. Segundo o "Sky Sports", há um acordo verbal com o Liverpool para a chegada do meio-campista por empréstimo com obrigação de compra. O pacote total deve girar em torno de 35 milhões de euros.
Elliott, de 22 anos, teve poucas oportunidades com Arne Slot neste início de temporada, somando apenas um minuto em campo na Premier League. Com possível chegada de Alexander Isak aos Reds, sua saída ganhou força, e o jogador já viajou a Birmingham para realizar exames médicos.
O meia já foi considerado como uma das promessas mais talentosas da Inglaterra, tendo sido destaque no título europeu sub-21 em 2023, quando marcou cinco gols e ainda balançou as redes na final contra a Alemanha. Sua chegada deve oferecer criatividade e juventude ao elenco de Emery, que busca repor saídas recentes, como a de Leon Bailey para a Roma.
