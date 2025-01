Clube espanhol entra na briga com Santos por Arthur

Com a volta de Neymar, muitos dos “parças” do jogador entraram na mira do Santos, que busca montar um time competitivo em torno do craque. Um dos amigos do Ney que é alvo do clube é o meia Arthur Melo, que atualmente defende a Fiorentina na Itália. O negócio parecia com um bom encaminhamento, porém, o Girona entrou na corrida pelo jogador e pode assumir a liderança no movimento.

Antigo flerte do Girona, Arthur pode finalmente começar um namoro com o time espanhol. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube entrou na disputa com o Santos pelo meia e pode estar na frente. A proposta pelo jogador, segundo o jornalista, seria melhor.

O Girona estaria oferecendo uma maior cobertura salarial em um eventual empréstimo, e por isso, o clube espanhol estaria na frente da disputa pela contratação do jogador. Vale lembrar que o Girona já monitorava a situação do brasileiro desde dezembro de 2024 e com os rumores, o time decidiu entrar de vez na negociação.

Arthur em sua passagem pelo Liverpool (LINDSEY PARNABY / AFP)

A situação é preocupante para o Santos. O clube até o início da tarde desta quinta-feira (30), estava otimista com o acerto pelo jogador. O time estava em negociações avançadas com a Juventus, que tem os direitos do jogador, por um empréstimo de seis meses. Com a chegada de Neymar, Arthur estava aberto a defender o Santos e jogar com o amigo.

O jogador teve passagens por Barcelona, Liverpool e Juventus, porém não obteve o sucesso nos times. Na Fiorentina, o jogador conseguiu ter uma boa sequência. Arthur disputou 48 partidas, sendo titular em 32 delas, e contribuiu com 2 gols e 3 assistências.

