Fala de Abel Ferreira sobre Flamengo repercute na Espanha: 'Apontou o dedo'

A coletiva de estreia do Palmeiras na temporada 2026 atravessou o Atlântico. A fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo, após a vitória sobre o Mirassol no Campeonato Paulista, ganhou destaque no "Diario AS", que repercutiu o tom duro do treinador português ao comparar os investimentos dos dois clubes e apontar a diferença financeira como fator decisivo nas derrotas recentes.

De acordo com o jornal espanhol, Abel "apontou o dedo" ao rival carioca ao rebater críticas sobre a falta de títulos recentes, mesmo após o alto investimento do Palmeiras no mercado. A publicação destacou que o técnico não se esquivou da comparação direta e colocou o Flamengo como exemplo de um clube que opera em outro patamar financeiro no futebol brasileiro.

Abel Ferreira faz comparação com o Flamengo

Na análise do AS, o ponto central da coletiva foi a forma como Abel contextualizou as três finais perdidas no fim da última temporada, duas delas justamente diante do Flamengo. Questionado sobre o investimento do Palmeiras – que se aproximou de 115 milhões de euros –, o treinador relativizou os números e afirmou que o clube paulista não gastou os valores de maneira imediata.

– O Flamengo investe talvez 40% a mais, ou até o dobro, do que o Palmeiras investe – afirmou Abel, em declaração destacada pelo jornal espanhol como um dos trechos mais contundentes da entrevista.

Segundo o AS, o técnico português buscou afastar a ideia de que o Palmeiras tenha desperdiçado recursos sem retorno esportivo, reforçando que a realidade financeira do clube é diferente da do rival e que isso impacta diretamente na capacidade de manter elencos mais profundos e competitivos ao longo da temporada.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Outro ponto ressaltado pelo jornal espanhol foi a explicação de Abel Ferreira sobre a política financeira do Palmeiras. O treinador usou a contratação de Vítor Roque como exemplo para esclarecer que os valores anunciados não representam um gasto imediato no orçamento anual do clube.

– O Palmeiras não gastou 115 milhões; o Palmeiras esgotou seus recursos. Quanto a Vítor Roque, o valor da transferência será pago em quatro ou cinco anos – disse o treinador, em fala reproduzida pelo AS.

