Erik ten Hag, atualmente no Bayer Leverkusen e comandante do Manchester United à época da segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo time inglês, comentou sobre o craque e o período em que retornou ao United, na temporada 2021/22, que teve um fim bem conturbado entre as duas partes.

Após o amistoso do Bayer Leverkusen contra o Chelsea, na última sexta-feira (8), o técnico holandês foi questionado sobre a fase atual do atacante e se ele "ainda era o problema", referindo-se à entrevista dada pelo português no final de 2022, às vésperas de sua saída. Naquele período, CR7 afirmou ter se sentido forçado a sair do clube por ten Hag e outros dirigentes, criticou as instalações dos Reds ao dizer que tinham "parado no tempo" e alfinetou o treinador, a quem disse "não ter respeito porque ele não mostra respeito [por ele]". Erik afirmou ter ficado no passado o incidente:

— Para mim, não é problema. Nunca foi o problema. Isso é passado. O que aconteceu, está no passado. Depois disso, conquistamos dois troféus no Manchester United. Desejo o melhor a ele para o futuro e também a melhor das sortes — respondeu.

🎥 Veja o vídeo de ten Hag falando sobre Cristiano Ronaldo e sua passagem pelo Manchester United

Em setembro de 2024, Cristiano falou mais uma vez sobre o técnico e sua despedida do Manchester – muito diferente de sua primeira passagem, quando ganhou destaque global e se tornou ídolo.

— O Manchester United precisa reconstruir tudo, na minha opinião. Como técnico do Manchester United, você não pode dizer que não vai brigar para vencer a liga ou a Champions. Você pode mentalmente dizer "talvez não tenhamos esse potencial", mas não pode falar isso… Nós vamos tentar. Você tem que tentar — desabafou o artilheiro em entrevista ao ex-zagueiro Rio Ferdinand, em 2024.

Desde o adeus ao United, Cristiano Ronaldo joga pelo Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, onde já soma impressionantes 93 gols em 105 jogos, além de 19 assistências. Para alcançar o sonho dos mil gols, o português precisa balançar a rede mais 58 vezes.