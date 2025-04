Livre no mercado desde que deixou o comando técnico da Inglaterra, Gareth Southgate fez forte desabafo sobre o momento que vem tendo para refletir sobre a vida como um todo. Em meio a publicação no LinkedIn, rede social voltada para a contratação de profissionais, o ex-técnico dos Three Lions abriu o jogo.

— Depois de oito anos em uma das funções mais importantes do futebol mundial, estou dedicando um tempo consciente para refletir sobre o que vivi e pensar profundamente sobre o que vem a seguir. O peso da função, com a responsabilidade única que ela implicava, era algo que poucos vivenciavam — iniciou.

— No entanto, talvez o mais difícil de reproduzir seja o senso de propósito. Esse objetivo maior me manteve no caminho certo, me deu estrutura, tornou minha vida mais gratificante e será extremamente difícil de replicar. É por isso que não limito minhas opções futuras a continuar como treinador de futebol — completou.

Longe do trabalho com futebol Southgate ocupa, desde 2023, um cargo na direção da MAS Investment Holdings Limited, empresa imobiliária de sucesso na Inglaterra. Estima-se que o ex-técnico da Inglaterra administra cerca de 6,2 milhões de euros (R$ 41 milhões).

Seu desabafo na rede social em questão foi justamente para mostrar que, mesmo com o sucesso em uma área específica, as pessoas podem se aventurar e acreditar que conseguirão bons resultados em outro setor.

(Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Southgate e o recado para os 'cinquentões'

Atualmente com 53 anos de idade, Southgate dedicou quase oito deles ao futebol da Inglaterra. Foram 102 jogos frente aos Three Lions, somando 61 vitórias, 24 empates e 17 derrotas. Suas melhores campanhas foram na Eurocopa de 2021 e 2024, quando chegou à final. Na Copa da Rússia, chegou às semis.

— Não sou o único nos "50 e poucos" a considerar uma mudança de direção. Estou confortável com este período de exploração e com a impossibilidade de ter todas as respostas, seguindo o conselho que daria a qualquer jovem sem uma visão clara de carreira — completou em sua publicação.