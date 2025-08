O atacante brasileiro André Shinyashiki bateu o pênalti decisivo que selou a classificação do Arda Kardzhali para a terceira fase eliminatória da Conference League. Após empate em 2 a 2 no agregado, o clube de André eliminou o finlandês HJK por 4 a 3 nos pênaltis. O paulistano vibrou muito após a partida.

- A satisfação é enorme. Merecíamos a vaga. Saímos na frente e no fim, atrás no placar, conseguimos empatar. Tive a oportunidade de bater o pênalti que encerrou a disputa e isso é sempre prazeroso. Iremos agora em busca de mais uma classificação - disse o atleta.

André Shinyashiki bate pênalti da classificação do Arda na Conference League (Foto: Reprodução)

O próximo rival do clube búlgaro na pré-Conference League será o Kauno Žalgiris, da Lituânia. Os confrontos ocorrerão nos dias 7 e 14 de agosto, e o Arda Kardzhali será mandante na partida decisiva.

- Fazer o jogo de volta em casa nunca é ruim. Mas claro, tudo depende de um bom resultado na ida. Contra o HJK, conquistamos a vaga fora. O mais importante serão a intensidade e a qualidade das nossas atuações. Desta forma, o mando de campo nos últimos 90 minutos será importante - definiu.

