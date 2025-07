O Chelsea fez 3 a 0 e superou com tranquilidade o PSG na final do Mundial de Clubes, conquistando o título inédito da competição. Após o apito final, no entanto, o momento de comemoração ficou manchado pela agressão do técnico Luis Enrique, do time francês, ao brasileiro João Pedro, do clube inglês, em uma confusão generalizada. Os jornais internacionais deram destaque à cena pós-jogo.

O português "A Bola" classificou as imagens como "mais que condenáveis". O espanhol "Marca", do mesmo país do treinador, repercutiu o ataque ao dizer que ele "perdeu a cabeça", e o "As", também da Espanha, disse que Luis Enrique "manchou um ano histórico no último segundo". O jornal francês "L'Équipe", até o momento da publicação desta matéria, não havia postado nada sobre o ocorrido. Veja a repercussão em alguns dos principais jornais mundo afora:

Marca (Espanha)

"Luis Enrique manchou um ano histórico no último segundo"

As (Espanha)

"Luis Enrique agride João Pedro e pode ser punido"

El País (Espanha)

"A rebelião de Cole Palmer e a confusão em que Luis Enrique perdeu a cabeça"

Mundo Deportivo (Espanha)

"Luis Enrique perde a cabeça e termina aos empurrões com João Pedro"

Notícias ao Minuto (Portugal)

A Bola (Portugal)

Olé (Argentina)

"O tapa de Luis Enrique em João Pedro após a final do Mundial de Clubes"