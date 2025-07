Logo após se sagrar campeão do Mundial de Clubes pelo Chelsea, com a vitória por 3 a 0 sobre o PSG neste domingo (13), o meia-atacante Pedro Neto, um dos heróis do título, fez uma grande revelação. Em entrevista à CazéTV, o jogador português, questionado sobre seu estilo de jogo e a habilidade no um contra um, disse que se inspira em Neymar, a quem classificou como um talento único na história do futebol.

'Neymar sempre foi uma referência'

Perguntado se tinha alguma inspiração no futebol brasileiro, o destaque do Chelsea não hesitou em colocar Neymar em um patamar elevadíssimo.

— Eu vou ser sincero, o Neymar sempre foi uma referência devido ao futebol que joga. Para mim, em termos técnicos, talvez nunca houve um igual — declarou Pedro Neto. — A maneira que ele joga com os dois pés, a maneira que chuta… sem dúvidas foi uma grande inspiração para mim.

Sacrifício tático e a experiência no Mundial

Na final, Pedro Neto atuou em uma função mais defensiva para ajudar a equipe a conter o forte ataque do PSG. Ele comentou sobre a importância de se doar pelo time.

— Eu joguei quase como um lateral-esquerdo para segurar as subidas do Hakimi, mas é em prol da equipe. É assim que conseguimos troféus, e estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos — disse. — Foi uma experiência que nunca tinha tido, por exemplo, jogar com equipes brasileiras. A gente aprende muito. Jogar contra o PSG e conseguir ganhar mostra a equipe que nós temos.

O futuro com Estêvão

O português também falou sobre a chegada de mais um brasileiro ao elenco do Chelsea, a joia Estêvão, ex-Palmeiras.

— Nunca vi muito, só vi quando jogou contra nós. É um jogador que tem qualidade e queremos que venha para ajudar o plantel. Sabemos a qualidade que ele tem e espero que possamos fazer muitas coisas boas juntos — finalizou.