Ex-atacante da Holanda é preso por tráfico de drogas

O atacante Quincy Promes, do Dubai United, foi detido na própria residência, nesta sexta-feira (13), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão ocorreu após a Justiça holandesa solicitar a extradição do jogador, que foi condenado por tráfico de drogas e por esfaquear um primo em 2020. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal holandês "De Telegraaf".

Ao retornar para o país natal, o jogador deve enfrentar duas sentenças distintas, que somadas podem chegar a sete anos e meio de prisão. Seis anos de reclusão pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes e 18 meses por agressão com arma branca.

O ex-jogador da seleção holandesa foi condenado por participar do transporte de 1,3 tonelada de cocaína. A droga estava escondida em um carregamento de sal marinho vindo do Brasil, com destino à Bélgica. Promes chegou a ser detido em março de 2020 por este crime, mas foi liberado após pagamento de fiança.

Em relação ao ataque ao primo, o tribunal holandês condenou Promes em junho de 2023 por agressão agravada. O incidente aconteceu em 2020, quando o jogador esfaqueou o parente durante uma discussão.

As autoridades holandesas iniciaram o processo formal de extradição para que o atleta retorne ao país e cumpra as penas estabelecidas pela justiça local. Até o momento, não há manifestações do jogador ou de sua defesa sobre a prisão realizada em Dubai.

Carreira de Quincy Promes

O atacante foi um nome de destaque do futebol holandês recentemente. Revelado pelo Twente, Promes teve uma carreira de destaque no esporte, tendo passagens pelo Ajax, da Holanda, Sevilla, da Espanha, e Spartak Moscou, da Rússia.

Com a seleção holandesa, ele disputou 50 partidas, tendo na carreira a disputa da Eurocopa de 2020. Inclusive, a última aparição no time nacional aconteceu na competição. Na ocasião, a Holanda perdeu para a República Tcheca nas oitavas de final.

O imbróglio na Justiça teve um impacto direto na carreira do jogador. Após passar pelas acusações e condenação, o atleta saiu do mercado europeu e chegou ao United FC, de Dubai, nos Emirados Árabes, em setembro de 2024.