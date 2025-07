Marquinhos revela sentimento após derrota do PSG na final do Mundial: ‘Orgulhoso’

Marquinhos revelou estar orgulhoso após a derrota do PSG para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, neste domingo (13). Apesar do resultado negativo, o capitão se mostrou satisfeito com os resultados da equipe ao longo da temporada.

- Eu não acho que você só faz um trabalho bom quando se vence. Estou muito orgulhoso do meu time. O que fizemos essa temporada, nunca fizemos antes. Em 13 anos de PSG, nunca tinha vivido emoções desse jeito, nunca tinha disputado títulos dessa maneira. Claro que queríamos esse troféu, mas isso não apaga o belo trabalho que fizemos essa temporada.

Em entrevista à "DAZN", Marquinhos explicou os fatores que fizeram com que o Chelsea superasse o PSG na final do Mundial de Clubes. O zagueiro da Seleção Brasileira acredita que os gols no início da partida foram decisivos para ditar o ritmo do confronto.

- O Chelsea foi mais efetivo do que a gente. Souberam trabalhar bem os espaços e as falhas que tivemos. Efetividade numa final é tudo. Fizeram três gols no começo do jogo. Fisicamente foram melhores do que a gente e conseguiram melhores resultados no ataque do que a gente.

Na temporada, Marquinhos ergueu os troféus da Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França com o PSG. No entanto, a equipe encerra a temporada com o sabor amargo após chegar na final do Mundial e ser derrotado por 3 a 0 para os ingleses.

