Ele foi o nome do jogo, o herói do título. Autor de dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o PSG, que deu ao Chelsea o título do Mundial de Clubes neste domingo (13), o meia Cole Palmer celebrou a conquista com um desabafo. Para o craque inglês, o título foi ainda mais especial porque, segundo ele, "ninguém acreditava na gente" antes da final.

O Chelsea atropelou o favoritismo do PSG e, com uma atuação de gala de Palmer, se sagrou o primeiro campeão do novo formato do Mundial.

'Ainda melhor porque ninguém acreditava'

Em entrevista após a partida, Palmer não escondeu a felicidade e o sentimento de dever cumprido ao calar os críticos que não apontavam o Chelsea como favorito.

— É um grande sentimento, uma grande sensação. E é ainda melhor por tudo que vivemos. Obviamente, é ainda melhor porque ninguém acreditava na gente antes do jogo. A gente sabia que era um jogo muito difícil contra um grande time. Então, a gente está muito feliz — declarou o camisa 10.

Palmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

'Sabíamos entender os espaços': a análise tática

Questionado sobre a grande atuação da equipe, o meia elogiou o plano de jogo montado pelo técnico Enzo Maresca, que segundo ele, foi perfeitamente executado para explorar as fraquezas do PSG.

— A gente tinha um grande formato de jogo, sabíamos entender os espaços e a gente conseguiu fazer isso em campo — explicou de forma sucinta.

'Construindo algo especial'

Por fim, Cole Palmer afirmou que o título mundial é a prova de que o jovem elenco do Chelsea está no caminho certo para construir uma nova era de vitórias no clube.

— A gente está construindo algo especial, importante. É um time jovem, falaram muito sobre a gente durante a temporada, e nós fomos na direção certa — finalizou o herói do título.