Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 10:57 • Rio de Janeiro

James Rodríguez foi anunciado no Rayo Vallecano, na última segunda-feira (26), e Martín Presa, presidente do clube espanhol, fez questão de entrar em polêmicas ao comentar a chegada do atleta: ele associou o meia ex-São Paulo com Diego Maradona, em sua lendária passagem no Napoli em 1984.

Após rescindir com o Tricolor Paulista e ficar livre no mercado, o colombiano de 33 anos acertou seu retorno em La Liga com a equipe de Vallecas, em contrato válido por um ano. Além de comparar o jogador com a lenda argentina, o mandatário revelou que teve ajuda de Falcão García, ex-atacante do clube, na negociação.

- Somos um time humilde, mas ambicioso, como o Napoli quando contratou Maradona. Desde então, nada parecido foi alcançado. Liguei para ele há um mês, diretamente. Temos Radamel Falcao como amigo em comum. Vimos quais eram as possibilidades e, embora no começo tenha sido difícil, no final conseguimos algo histórico para o Rayo Vallecano: trazer o melhor jogador da Copa América. - afirmou o presidente.

James Rodriguez volta à Europa após cerca de um ano atuando no futebol brasileiro. Embora sua passagem pelo São Paulo não tenha alcançado as expectativas, o meia segue sendo o grande destaque da seleção colombiana, e foi recém-eleito o melhor jogador da Copa América 2024.

Em números, o meia vestiu a camisa do clube paulista em 22 oportunidades, marcando dois gols e quatro assistências. Pela seleção colombiana, o camisa 10 somou 29 gols em 107 partidas. Antes do São Paulo, o colombiano estava no Olympiacos, da Grécia. Na Espanha, também atuou no Real Madrid, onde marcou 37 gols e distribuiu 39 assistências em 125 partidas disputadas.