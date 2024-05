Ex-Santos e Flu, Gabriel Pirani projeta duelo contra Messi e destaca futebol da MLS

Gabriel Pirani comemora gol pelo DC United. (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 18:36 • Washington (EUA)

Campeão da América pelo Fluminense, Gabriel Pirani atua pelo DC United, dos Estados Unidos, desde julho de 2023. No sábado (18), o time do meia brasileiro terá pela frente ninguém mais ninguém menos que Lionel Messi e o Inter Miami, às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium.

➡️Torcida do Al-Nassr faz bandeirão com rosto de Alex Telles e homenagem para o Rio Grande do Sul: ‘Estamos com você’

Em exclusiva ao Lance!, o cria da base do Peixe revelou o sentimento de encontrar Lionel Messi nos gramados:

- É uma honra enorme. Costumo dizer que tive o privilégio de vestir a camisa 10 do Santos, do Rei Pelé, e hoje posso enfrentar o Messi, um dos maiores da história. A expectativa é a melhor possível, claro.

O meia admitiu o nervosismo com a situação, mas reforçou a necessidade de manter a serenidade com o desafio, além de valorizar o time da Flórida:

- Não tem como você não ficar ansioso com essa oportunidade. Mas, precisamos manter a cabeça no lugar, até porque o time inteiro é muito forte

Pirani com a camisa do DC United. (Foto: Divulgação)

O confronto coloca dois times em momentos distintos na temporada: enquanto o Inter Miami é líder geral da MLS, com 28 pontos, o DC United é o 16º colocado e oscila com resultados positivos e negativos no início da temporada.

Após boa passagem no Fluminense, Pirani foi emprestado pelo Santos, clube dono do passe do atleta, para os Estados Unidos. No DC United, se destacou e foi comprado por 1,2 milhões de euros no final do ano passado.

Atualmente, o meia está adaptado ao país. Questionado, ele revelou as principais diferenças com o futebol brasileiro:

- É uma liga onde tem muitos jovens e o jogo acaba por ser imprevisível, é muito competitivo. O futebol brasileiro muitas vezes acaba por ser mais cadenciado, mais pensado, diferente daqui que se corre muito.

O meia acredita que a evolução da liga é um fato:

- É visível a evolução da Liga por aqui… não é por acaso tantos atletas de nome, como Messi, Suárez, Benteke e outros estarem aqui