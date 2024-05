Torcida do Al-Nassr faz bandeirão com rosto de Alex Telles e homenagem para o Rio Grande do Sul: ‘Estamos com você’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 16:50 • Riad (SAU)

Os torcedores do Al-Nassr promoveram uma homenagem para Alex Telles e o Brasil. Na tarde desta sexta-feira (17), na vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hilal, a torcida saudita esticou um bandeirão com o rosto do lateral-esquerdo e com uma mensagem para o Rio Grande do Sul, onde o jogador nasceu.

Nas últimas semanas, mais de 450 cidades da região sul foram impactadas com o alto volume de chuva, que ocasionou em diversas enchentes, pessoas desaparecidas e desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil, o episódio já está marcado como a maior tragédia climática do Rio de Grande do Sul.

Alex Telles nasceu em Caxias do Sul, e iniciou a carreira nas categorias de base do Juventude, com passagens também pelo Grêmio, antes de iniciar a história na Europa e Arábia Saudita. Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United, Sevilla e Al-Nassr completam o histórico.

Na atual temporada, o brasileiro soma três gols e seis assistências em 37 partidas disputadas pelo Al-Nassr. O time de Cristiano Ronaldo figura na segunda colocação da liga nacional, com 80 pontos.

