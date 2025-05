Nesta quinta-feira (8), o norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito como o novo papa, já no segundo dia de conclave no Vaticano, e escolheu o nome Leão XIV para seu período. E rapidamente, a escolha teve repercussões em um confronto na Europa League.

O Athletic Bilbao, que precisa vencer por quatro gols de diferença na Inglaterra para eliminar o Manchester United na semifinal, entrou na onda da fé católica. Em sua conta no "X", o clube publicou uma foto com a fumaça vermelha e branca, e a legenda: "Temos. Temos que crer. Por que não?", usando os idiomas latim, espanhol e basco.

A imagem é uma referência ao costume realizado no Vaticano, antes e durante a escolha do novo pontífice. Enquanto a escolha de um novo papa está em andamento, a Capela Sistina solta uma fumaça preta de sua chaminé; após a decisão ser tomada, a fumaça vira branca, e o anúncio se torna público momentos após.

➡️ Escalações de Manchester United x Athletic Bilbao: irmãos Williams estão fora

✝️ Novo papa é eleito no Vaticano

A publicação do Bilbao saiu cerca de dez minutos depois do anúncio do Papa Leão XIV. O americano apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, e substituirá o argentino Jorge Mario Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, que ocupou o cargo entre 2013 e 2025, quando faleceu por complicações de saúde.

Leão XIV tem 69 anos, e nasceu em Chicago, Illinois. Porém, sua carreira eclesiástica foi construída no Peru, e foi promovido a cardeal pelo próprio Papa Francisco em 2023, o que auxiliou em sua escolha como sucessor do torcedor fanático do San Lorenzo.

Novo papa, Leão XIV faz seu primeiro discurso no Vaticano (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Para se classificar, o Bilbao, do técnico Ernesto Valverde, precisa superar o United em Old Trafford por pelo menos quatro gols de diferença, após o revés por 3 a 0 em San Mamés. Caso vença por três, o confronto vai à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. A bola rola às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (8); quem avançar enfrenta o qualificado de Bodo/Glimt x Tottenham.

