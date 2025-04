Ex-Palmeiras atinge marca expressiva na Liga Saudita

O Al Taawoun enfrentou o Al-Raed, último colocado da Liga Saudita, nesta quinta-feira (24), e venceu com direito a gol do brasileiro Andrei Girotto, ex-Palmeiras. O time saiu perdendo, o zagueiro empatou e, no fim, vitória por 4 a 3. Além disso, o jogador atingiu a marca de 70 jogos pelo clube saudita.

Mesmo com o jogo recheado de gols, a equipe de Girotto tem uma das melhores defesas da competição. Na temporada, ele já fez 39 partidas, sendo 37 como titular, e a equipe não foi vazada em 13 ocasiões.

Ao final da partida, o ex-Palmeiras e Chapecoense vibrou por voltar a fazer um gol e ajudar o time a voltar a vencer após jejum de três jogos. O Al Taawoun volta a campo apenas no dia 7 de maio, para enfrentar, fora de casa, o Al-Ahli, atual 4º colocado da Liga.

- Estou muito feliz em marcar esse gol. Mesmo não sendo minha função, fazer gol é sempre muito especial. Agora, vamos descansar e nos preparar para a próxima. Teremos mais um jogo difícil e não podemos cometer os mesmos erros de hoje - disse.

