Ex-jogador ‘volta da morte’ e é homenageado por clube europeu

Há duas semanas, o FK Arda Kardzhali, da Bulgária, realizou uma homenagem com direito a um minuto de silêncio por conta da morte do ex-jogador Petko Ganchev. No entanto, o veterano não havia morrido e tudo não passava de um mal-entendido do clube.

Por conta do erro, o Arda Kardzhali fez questão de corrigir a trapalhada e convidou Petko Ganchev para ser homenageado e assistir ao jogo contra o Cherno More, nesta quarta-feira (2). Nas redes sociais, o clube também se desculpou pela confusão e prestou esclarecimento.

- Gostaríamos de informar que a lenda da Arda e o goleador do clube Petko Ganchev é um convidado especial na partida entre Arda e Cherno More. Antes da homenagem, Petko Ganchev reuniu-se com o diretor desportivo Ivaylo Petkov, que lhe presenteou uma camisa de aniversário com o nome de Petko Gachev. Ele está assistindo ao jogo na companhia de outros veteranos da Arda. Mais uma vez, pedimos desculpas a Petko Ganchev pelo erro de há duas semanas.

No confronto, o Arda Kardzhali goleou o adversário por 4 a 0 e ocupa a 4ª colocação do Campeonato Búlgaro com 47 pontos. Restando três jogos para o fim da temporada, a equipe de Petko Ganchev sonha com uma vaga em competições europeias em 2025/2026.

