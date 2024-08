Ex-jogador do São Paulo, James Rodríguez pode reforçar gigante da América do Sul

James Rodríguez durante disputa da Copa América (Foto: Chandan Khanna / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 17:45 • São Paulo (SP)

O colombiano James Rodríguez pode ser anunciado por um novo clube nos próximos dias. Após deixar o São Paulo, o meia recebeu sondagens do River Plate, da Argentina, e pode reforçar a equipe comandada por Marcelo Gallardo. A informação foi revelada pelo jornal Clarín.

+ Ruan Tressoldi fala sobre briga por posição e desejo de disputar a Libertadores pelo São Paulo

+ Lateral do São Paulo, Patryck recebe alta de hospital após fratura no Choque-Rei

Segundo a publicação, o clube argentino procurou o estafe do jogador, que está livre no mercado. James, no entanto, deixou claro que prioriza o retorno à Europa. O meia teria recebido propostas do Celta de Vigo e do Sevilla, ambos da Espanha, além de uma consulta da Fiorentina, da Itália.

Agora, o clube argentino espera as negociações com o futebol europeu para saber se avança com as tratativas. James Rodríguez é um desejo do técnico Gallardo, que retornou ao River em agosto.

Na atual janela de transferências, o clube argentino já anunciou o zagueiro Pezella e o lateral Acuña, ambos com passagem pela seleção argentina.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Um possível encontro entre James Rodríguez e São Paulo seria possível ainda nesta temporada. Em lados distintos na chave, o jogador poderia enfrentar sua ex-equipe caso ambos os clubes cheguem até a final da Copa Libertadores.