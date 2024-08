Ruan Tressoldi fala sobre briga por posição e desejo de disputar a Libertadores pelo São Paulo

Foto: Rafaela Cardoso/Lance!







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 20/08/2024 - 13:56 • São Paulo (SP)

O novo zagueiro do São Paulo, Ruan Tressoldi, chegou com vontade de disputar a Libertadores pelo São Paulo. O jogador de 25 anos ainda não pode atuar no torneio, e vai assistir ao jogo de volta das oitavas de final, contra o Nacional-URU, fora do campo e ansioso para poder pisar no gramado na próxima fase da competição. Além disso, sabe que precisará brigar por posição com outras peças do elenco.

O zagueiro é o sexto jogador da posição do elenco, juntando-se a Arboleda, Alan Franco, Ferraresi , Sabino e Matheus Belém.

- A competição acontece de forma natural, o importante é todos estarem dispostos a ajudar o São Paulo. É uma competição saudável, normal, e estou aqui para ajudar. Fico muito feliz de ter companheiros de posição e uma equipe nesse nível. Sou observador e observo muito durante os dias - revelou Ruan.

- Sobre a Libertadores, que é o maior campeonato da América e inevitável de discutir, vou torcer para o time passar de fase, também quero estar junto nisso, quero ajudar - disse Ruan.

Ruan também comentou sobre a escola do número da camisa, já que vai usar o número 22. Segundo ele, não tem um motivo especial.

- Eu perguntei quais números estavam disponíveis e gostei do 22. Até brinquei, tirei uma foto, coloquei o 22 e o Ruan para ver se combinava e fiz a escolha - completou o zagueiro.

O zagueiro de 25 anos, que pertence ao time italiano, chega por empréstimo até 30 de junho de 2025, com valor fixado para compra em caso de cumprimento de metas. Ruan já aparece no BID da CBF e está pronto para disputar o Brasileirão.

Ruan se formou na base do Grêmio após chamar atenção no Novo Hamburgo e estreou profissionalmente em 2017, aos 18 anos. Ele disputou 56 jogos até ser negociado com o Sassuolo em meados de 2021, permanecendo na Itália por três temporadas.