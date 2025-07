O Internacional saiu mais uma vez atrás no placar neste ano, e o técnico Roger Machado comentou isso de novo na coletiva após o Colorado buscar o empate em 1 a 1 com o Vasco no final da tarde deste domingo (27). O gol alvirrubro na partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro saiu apenas aos 45 da etapa final, com o colombiano Carbonero, que começou no banco de reserva.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Alvirrubro foi a 21 pontos, tendo conquistado dez pontos nos últimos quatro jogos – os outros nove contra Vitória, Ceará e Santos.

Falta de concentração

Como aconteceu outras vezes em 2025, seja no Brasileirão ou na Libertadores, o treinador alvirrubro teve que explicar a saída atrás no placar e como isso prejudica o time na partida e nos próximos confrontos. E a falta de concentração foi o motivo dado por Roger Machado:

continua após a publicidade

– No intervalo, falei para a rapaziada que as questões táticas do mau primeiro tempo a gente resolve. Agora, as questões de falta de concentração são vocês que têm que voltar com o nível de concentração alto.

Em seguida, celebrou a capacidade de buscar o resultado:

– Louvo a gente ter tido uma grande recuperação, mais ou menos em 60 minutos, amaçamos o adversário, Bola na trave, defesas do goleiro. Porém isso pode fazer com que a gente leve o desgaste para o jogo seguinte. Fica de positivo a reação, mas temos que evitar isso o máximo possível. Porque a gente fez muita força.

continua após a publicidade

Por que Carbonero não começou o jogo

O técnico colorado ainda comentou rapidamente porque Carbonero não começou a partida contra o Vasco:

– Ontem [no sábado (26)] priorizou o descanso o Carbo. Depois, chamei ele e perguntei: “Como tu tá, tá recuperado?”. E ele me disse que estava melhor do que na sexta, mas disse que se iniciasse contra o Vasco iria arrastar o cansaço para o confronto contra o Fluminense. Então decidi deixar ele no banco e, se precisasse como precisei, colocaria ele na partida.

O colombiano entrou no intervalo e mudou a cara do jogo. O camisa 7, inclusive, marcou o gol de empate, seu segundo no Brasileirão.