Johnny Cardoso, ex-Internacional, esteve envolvido em um lance com erro curioso durante a derrota dos Estados Unidos para a Turquia por 2 a 1, em amistoso. O volante recebeu do goleiro para sair jogando e acabou tocando a bola contra Arda Guler, do Real Madrid, e ela foi parar no fundo das redes.

continua após a publicidade

Em campo, Jack McGlynn abriu o placar para os norte-americanos no começo da etapa inicial. No entanto, os turcos viram com Arda Guler e na sequência, Kerem Aktürkoğlu, do Benfica, virou e deu números finais ao confronto.

Johnny foi revelado pela base do Inter e foi vendido ao Real Betis, da Espanha, no final de 2023. O meio-campo defende a seleção norte-americana por ter nascido no país e recebeu sua primeira convocação em 2019.

continua após a publicidade

Terceira derrota seguida de Pochettino

Essa foi a terceira derrota seguida da seleção norte-americana, após ficar em quarto lugar na Liga das Nações da Concacaf. Vale lembrar que os americanos foram eliminados da semifinal para o Panamá e na sequência perderam a disputa pelo terceiro lugar para o Canadá.

Além disso, o argentino se tornou o primeiro técnico dos Estados Unidos em 10 anos a perder três jogos seguidos no comando. Ele repetiu o recorde de Jürgen Klinsmann em 2015, que também veio a perder três partidas seguidas no comando da seleção.

continua após a publicidade

O amistoso diante dos turcos faz parte da série de dois amistosos que a equipe terá para se preparar para a disputa da Copa Ouro da Concacaf. Na próxima terça-feira (10), os americanos vão receber a Suíça, no Geodis Park, em Nashville, em outro amistoso.

Os Estados Unidos, de Mauricio Pochettino vão disputar a Copa Ouro da Concacaf, que será disputada entre os dias 14 de junho até o próximo dia 6 de julho, nos Estados Unidos e no Canadá.