Ex-Inter, Alemão vira protagonista no Real Oviedo e alcança marca na carreira

No último sábado (5), o atacante Alemão, ex-Internacional, alcançou dois marcos importantes em sua carreira durante o empate por 1 a 1 entre Real Oviedo e Eibar, fora de casa, pela 34ª rodada da LaLiga 2. Além de marcar o gol do Oviedo na partida, o brasileiro completou seu jogo de número 200 como atleta profissional.

Com a atuação diante do Eibar, Alemão chegou a 72 partidas com a camisa do Real Oviedo, ultrapassando as 71 que fez pelo Internacional, clube que defendia no Brasil antes de se transferir para o futebol espanhol. Assim, o Oviedo se torna, oficialmente, o clube em que o atacante mais atuou em sua trajetória profissional.

- Fico muito feliz por atingir a marca de 200 jogos como profissional. É uma trajetória construída com muito trabalho, dedicação e superação. E sem dúvidas, poder comemorar esse momento marcando mais um gol e ajudando minha equipe foi o mais importante - afirmou ao Lance!.

Atacante passou pelo Internacional (Ricardo Duarte/Internacional)

Desde 2023 no futebol espanhol, o brasileiro se tornou um dos protagonistas do Real Oviedo na atual temporada. Ao todo, soma 14 gols em 33 jogos, além de três assistências. Esses números o colocam entre os três principais goleadores da LaLiga 2, sendo responsável por cerca de 31% dos gols marcados pelo Oviedo.

- Essa temporada tem sido muito especial para mim. Estou conseguindo colocar em prática o que venho trabalhando, e fico feliz em poder contribuir com gols e boas atuações. Desde que cheguei ao Oviedo, fui muito bem acolhido e me senti parte do projeto. Acho que isso tem feito toda a diferença dentro de campo - concluiu.

Alemão defendeu as cores do Internacional entre os anos de 2022 e 2023. Durante o período, marcou 14 gols e distribuiu cinco assistências nas disputas do Campeonato Gaúcho, Série A, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Ele foi contratado após se destacar no Campeonato Gaúcho de 2022, atuando pelo Novo Hamburgo.