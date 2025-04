Ex-Flamengo vive ‘melhor momento de sua vida’ após gol marcado na Premier League

Revelado pelo Flamengo, Matheus França tem motivos para ter um número da sorte. O meia tornou-se pai em 22 de março com o nascimento de Ravi, fez 21 anos terça-feira (1), e teve como presente o primeiro gol oficial com a camisa do Crystal Palace no dia seguinte (2). Camisa 11 dos Eagles, os feitos citados aconteceram na vida do jovem nos últimos 11 dias.

Antes de voltar aos campos, Matheus França ficou 11 meses sem jogar por causa de uma lesão grave na coxa que sofreu em março de 2024. Na temporada 2024/25, ele soma seis jogos, dois pela equipe sub-21. No time principal, o gol de cabeça marcado por ele foi crucial para evitar a derrota contra o Southampton nos acréscimos, em partida que terminou em 1 a 1.

— Tenho trabalhado muito depois que voltei 100%. A comissão técnica demonstrou muita confiança nesse meu retorno. Fui entrando aos poucos. Hoje entrei com mais minutos e, graças a Deus, consegui fazer o gol. Estas últimas semanas foram incríveis — disse o ex-Flamengo.

— Trabalhei muito, acompanhei o nascimento do meu filho, fiz aniversário e agora marquei meu primeiro gol com a camisa do Palace. É continuar trabalhando para ajudar meus companheiros nesta reta final de temporada — completou França.

Matheus França no Flamengo 🔴⚫

Com 12 anos, Matheus França chegou ao Flamengo em 2016 e ficou no clube de coração até 2023. Pelo elenco profissional, foram 53 jogos disputados, com três gols e uma assistência. O meia deixou o Rubro-Negro em julho, por 20 milhões de euros pagos pelo Crystal Palace, equipe tradicional do futebol inglês.