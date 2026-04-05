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Comemoração com máscara ou sem camisa dá cartão amarelo?

Jogador que tira a camisa na comemoração do gol leva cartão amarelo.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/04/2026
07:12
Greenwood deixa amistoso entre Olympique Marseille e Aston Villa sem camisa após briga
imagem cameraJogador comemora gol sem camisa: gesto tradicional, mas hoje punido com cartão amarelo pelos árbitros. (Foto: Miguel Medina/AFP)
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Comemorações de gol podem resultar em cartão amarelo se o jogador tirar a camisa ou usar máscara.
A Regra 12 impõe punição automática sem contestação por essas ações, visando evitar atrasos no jogo.
Jogadores podem comemorar de forma esportiva, sem provocar ou demorar excessivamente.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

No futebol, poucas coisas empolgam tanto quanto a explosão de alegria após um gol, mas algumas comemorações famosas passaram a ter preço alto em cartões. Desde a atualização das Regras do Jogo, torcedores e jogadores aprenderam que tirar a camisa ou posar com a máscara virou motivo de punição imediata. A Regra 12 – Faltas e Conduta Irregular, aplicada pelas federações em português, passou a exigir que o árbitro mostre cartão amarelo em dois casos específicos de comemoração, mesmo que o gol seja válido. O Lance! explica se comemoração com máscara ou sem camisa dá cartão amarelo?

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Essa regra surgiu como resposta a comemorações cada vez mais exageradas, inspiradas em atletas que despiam a camisa ou usavam artefatos para comemorações longas, e se consolidou para manter o foco no jogo e evitar atrasos. Hoje, qualquer jogador que escolhe esses gestos corre o risco de pegar a primeira advertência, sem chance de contestação quanto à aplicação.

Comemoração com máscara ou sem camisa dá cartão amarelo?

Quando a regra aplica cartão amarelo

A regra, em texto de aplicação divulgado pela CBF, define com clareza duas situações de comemoração que geram cartão amarelo automático. Em termos simples, a Lei 12 manda o árbitro punir o jogador que, na comemoração do gol:

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  • Tira a camisa ou cobre a cabeça com a camisa, ficando momentaneamente sem parte da vestimenta.
  • Cobre o rosto ou a cabeça com máscara, fantasia ou qualquer outro artigo semelhante, como máscaras de herói, carnaval, ou roupas de personagem.

Nas duas hipóteses, o cartão é obrigatório, não opcional. O gol segue válido, mas o jogador entra no radar disciplinar, correndo o risco de segunda advertência mais tarde. Histórias de ídolos que tiravam a camisa em clássicos (como Cristiano Ronaldo, Porcão Silva e o gol de 1994 de Romário) popularizaram o gesto, mas a regra atual coloca um "fim de série" em tal celebração.

O que é permitido na comemoração de gol

Apesar da rigidez com camisa e máscara, a regra não proíbe comemorar. O artigo de aplicação lembra que os jogadores podem comemorar o gol, desde que o façam de forma esportiva, sem demora excessiva nem provocação rebelde. Situações aceitáveis incluem:

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  1. Correr para o canto, abraçar companheiros, pular, coreografar com a torcida, desde que o jogador mantenha a camisa e não cubra o rosto.
  2. Usar gestos simbólicos, como pontos de um conjunto previamente combinado, que não envolvem artigos ou subida em estruturas de segurança.

A regra só aperta o controle em atitudes consideradas antidesportivas, como subir no alambrado, usar equipamentos de proteção como degrau, ou fazer gestos inflamatórios (xenofobia, gestos de desacato). Máscara e sem camisa entraram nessa lista justamente por gerarem paralisação, atraso e provocação, além de risco de danos à camisa publicitária.

Por que a regra existe hoje

A lógica de punir tais gestos responde a três preocupações-chave.

  1. Primeiro, evitar atraso no jogo: tirar a camisa ou ajustar fantasia faz com que o árbitro perca segundos, enquanto reorganiza jogadores e recolhe o artigo.
  2. Segundo, manter o ritmo tático: o lance post-gol pode ser crucial, e o cartão mantém o elenco atento ao jogo, não à teatralização.
  3. Terceiro, reduzir conflitos: comemorações exageradas, muitas vezes com camisa ou máscara, alimentam rivalidades e brigas pós-gol.

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