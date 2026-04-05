Jogadores podem comemorar de forma esportiva, sem provocar ou demorar excessivamente.

A Regra 12 impõe punição automática sem contestação por essas ações, visando evitar atrasos no jogo.

Comemorações de gol podem resultar em cartão amarelo se o jogador tirar a camisa ou usar máscara.

No futebol, poucas coisas empolgam tanto quanto a explosão de alegria após um gol, mas algumas comemorações famosas passaram a ter preço alto em cartões. Desde a atualização das Regras do Jogo, torcedores e jogadores aprenderam que tirar a camisa ou posar com a máscara virou motivo de punição imediata. A Regra 12 – Faltas e Conduta Irregular, aplicada pelas federações em português, passou a exigir que o árbitro mostre cartão amarelo em dois casos específicos de comemoração, mesmo que o gol seja válido. O Lance! explica se comemoração com máscara ou sem camisa dá cartão amarelo?

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Essa regra surgiu como resposta a comemorações cada vez mais exageradas, inspiradas em atletas que despiam a camisa ou usavam artefatos para comemorações longas, e se consolidou para manter o foco no jogo e evitar atrasos. Hoje, qualquer jogador que escolhe esses gestos corre o risco de pegar a primeira advertência, sem chance de contestação quanto à aplicação.

Comemoração com máscara ou sem camisa dá cartão amarelo?

Quando a regra aplica cartão amarelo

A regra, em texto de aplicação divulgado pela CBF, define com clareza duas situações de comemoração que geram cartão amarelo automático. Em termos simples, a Lei 12 manda o árbitro punir o jogador que, na comemoração do gol:

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Tira a camisa ou cobre a cabeça com a camisa , ficando momentaneamente sem parte da vestimenta.

ou , ficando momentaneamente sem parte da vestimenta. Cobre o rosto ou a cabeça com máscara, fantasia ou qualquer outro artigo semelhante, como máscaras de herói, carnaval, ou roupas de personagem.

Nas duas hipóteses, o cartão é obrigatório, não opcional. O gol segue válido, mas o jogador entra no radar disciplinar, correndo o risco de segunda advertência mais tarde. Histórias de ídolos que tiravam a camisa em clássicos (como Cristiano Ronaldo, Porcão Silva e o gol de 1994 de Romário) popularizaram o gesto, mas a regra atual coloca um "fim de série" em tal celebração.

O que é permitido na comemoração de gol

Apesar da rigidez com camisa e máscara, a regra não proíbe comemorar. O artigo de aplicação lembra que os jogadores podem comemorar o gol, desde que o façam de forma esportiva, sem demora excessiva nem provocação rebelde. Situações aceitáveis incluem:

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Correr para o canto, abraçar companheiros, pular, coreografar com a torcida, desde que o jogador mantenha a camisa e não cubra o rosto. Usar gestos simbólicos, como pontos de um conjunto previamente combinado, que não envolvem artigos ou subida em estruturas de segurança.

A regra só aperta o controle em atitudes consideradas antidesportivas, como subir no alambrado, usar equipamentos de proteção como degrau, ou fazer gestos inflamatórios (xenofobia, gestos de desacato). Máscara e sem camisa entraram nessa lista justamente por gerarem paralisação, atraso e provocação, além de risco de danos à camisa publicitária.

Por que a regra existe hoje

A lógica de punir tais gestos responde a três preocupações-chave.