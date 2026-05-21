Europeus reagem à saída de Thiago Silva do Porto: 'Para sempre'

O zagueiro brasileiro Thiago Silva, de 41 anos, deixa o FC Porto após o término do vínculo contratual com o clube português. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) por meio de um comunicado oficial publicado no site e nas redes sociais do time. No último sábado, o zagueiro levantou o troféu de campeão português.

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Veja reação com anúncio da saída de Thiago Silva

Porto e Thiago Silva publicaram vídeo de despedida do defensor (Foto: Instagram Porto)

Passagens do zagueiro pelo Porto e futuro incerto

Esta foi a segunda passagem de Thiago Silva pelo FC Porto. A primeira aconteceu há 22 anos, quando atuou pela equipe B. Nesta temporada, o brasileiro disputou somente 14 jogos, mas, na mensagem de despedida, o clube acrescentou que "as portas estarão sempre abertas para ti".

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Após a negativa de Carlo Ancelotti na escolha dos convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Thiago Silva mantém os próximos passos da carreira em aberto. A não convocação do zagueiro repercutiu mundialmente, criando uma questão entre torcedores e internautas sobre a decisão de Carlo Ancelotti para a competição mundial deste ano.

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Segundo informações da ESPN, o zagueiro não deve seguir atuando como jogador, mas pretende seguir no futebol. Após recusar a renovação de contrato oferecida pelo Porto, o zagueiro tem duas opções na mesa: fazer parte do departamento de futebol do Chelsea ou se juntar à diretoria do Milan a convite de Ibrahimovic. Thiago Silva já está próximo de concluir a licença de treinador para obter a Uefa Pro.